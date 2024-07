La salida "de soltera" de Cristina Pérez junto a sus hermanas en el exterior

Desde que Cristina Pérez optó por dejar la conducción de Telefe Noticias, disfruta de la libertad para viajar y deleitarse con artistas que admiró toda su vida. Recientemente, aprovechó su tiempo libre para volar a Madrid y presenciar el concierto de una estrella mundial, sin su pareja, Luis Petri, el Ministro de Defensa de la Nación.

Este fin de semana, Cristina Pérez compartió su alegría en redes sociales, mostrando que se encontraba en el Estadio Santiago Bernabéu para ver a Luis Miguel. A través de varias stories, la periodista, una fanática declarada del cantante mexicano, compartió con sus seguidores su emocionante experiencia en el recital.

Teniendo en cuenta la lejanía, Cristina Pérez pensó en sus seguidores y decidió compartir con ellos un poco de lo que fue el recital de Luis Miguel en Madrid. Aunque optó por no filmar directamente al cantante ni mostrar qué tan cerca estaba del escenario, se grabó a sí misma y permitió escuchar fragmentos de varias canciones.

Entre las canciones más destacadas que logró grabar estaban "Suave", "Te necesito" y "Dame". Estos hits, que han acompañado al cantante mexicano durante años, fueron algunos de los que sonaron en Madrid, y la periodista decidió capturarlos en video.

Lo particular de estos videos es que la ex conductora de Telefe Noticias se mostró disfrutando del recital, pero no quiso grabar el escenario ni al verdadero protagonista de la noche. Por esta razón, en sus videos solo se la puede ver a ella cantando junto a quienes la acompañaron.

El posteo de Cristina Pérez en sus redes sociales desde Madrid

En las redes sociales, los videos de Cristina Pérez generaron una lluvia de comentarios. Muchos la criticaron por no disfrutar plenamente del recital durante las canciones más populares, ya que en esos momentos optó por grabar su reacción en lugar de prestar atención al artista.

“#LMTour2024Madrid Luis Miguel en el Bernabéu. Como siempre te soñé. Junto a mis hermanas @lorep_click y @lourdesperezakd”, escribió la conductora en un compilado de videos que subió, mostrando su noche entonando las mejores canciones de Luis Miguel.