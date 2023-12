La periodista Cristina Pérez sorprendió este martes al aparecer en la pantalla de la Televisión Pública en el marco de un programa especial donde condujo el acto organizado por la celebración de Janucá. Tras críticas que recibió por participar siendo pareja del ministro de Defensa Luis Petri, la conductora aclaró que fue ad honorem y que "es muy amiga de la comunidad judía".

El acto fue organizado por Jabad Lubavitch Argentina, una organización judía jasídica (una rama del judaísmo ortodoxo), cuya sede central se encuentra en Nueva York (Estados Unidos). Asimismo, la ceremonia, en la que se encendió la sexta vela de Janucá, contó con la presencia del presidente Javier Milei.

El evento se realizó en la plaza República Oriental del Uruguay, ubicada en el barrio porteño de Recoleta, a las 19:30 del martes bajo la consigna "Am Israel unido en una misma luz". La ceremonia fue transmitida por el canal oficial y Pérez fue encargada de conducirla, lo que llevó a especulaciones de que se sumó al staff de Tv Pública tras abandonar su puesto en Telefe Noticias luego de que su pareja fuera designado titular de la cartera de Defensa.

"Una alegría y un honor conducir la transmisión internacional de Janucá, la fiesta de la luz que vence a la oscuridad. Gracias al equipo de Jabad Lubavitch Argentina por confiar en mí", escribió Pérez a través de su cuenta de X (antes Twitter). Y aclaró: "Fue una colaboración ad honorem. Lo informo porque corresponde. #AmIsraelJai".

Asimismo, en diálogo con La Nación aclaró que ella es "muy amiga de la comunidad judía y siempre estoy cerca de ellos, desde que me tocó cubrir el atentado a la AMIA (Asociación Mutual Israelita Argentina), que fue un hecho que marcó un antes y un después". "Mi presencia fue simplemente parte de esa historia. Hice una colaboración que tiene que ver con un mitzvá [mandamiento, en hebreo] por esta fiesta de las luminarias", afirmó.

Sumado a esto, remarcó que continúa trabajando en Telefe: "Estoy negociando un contrato para tener mi propio programa y para hacer, también, colaboraciones especiales en el noticiero". Días atrás había indicado en LN+ que dejaría de conducir el noticiero vespertino junto a Rodolfo Barili. Ante la consulta de las panelistas sobre cómo iba a equilibrar su profesión y su relación "con un ministro que va a ser protagonista", Pérez respondió que es un proceso "que lo tengo hecho".

"Este proceso lo tengo hecho, porque la cuestión me vino como un dilema cuando lo eligieron como precandidato a vicepresidente, y yo traté de tomarlo como una oportunidad. Entonces para mí va a ser intentar cosas que antes no me hubieran dejado intentar, porque el noticiero, a diferencia de un programa de opinión personal que lleva mi nombre, busca otras distancias. Ahora estamos hablando con el canal de un programa para mí el año que viene", manifestó.

Y agregó: "Sí, voy a reperfilar. Estamos viendo. Por supuesto que también están algunos trabajos especiales que estoy haciendo para el noticiero, así que yo lo vivo como una oportunidad. Aparte, hace treinta y pico de años que hago noticiero. Esto es nuevito, pero es así".

Además, en declaraciones radiales, puntualizó que "esto no es un divorcio, con Rodolfo [Barili] somos hermanos y además no me voy del noticiero". "Estoy negociando con el canal para hacer mi propio programa y tener vínculo con el noti y también con material propio", aclaró.

mb /ds