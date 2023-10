Cristina Pérez y Luis Petri comenzaron una relación en 2021 que muy pronto se afianzó y de cara a las elecciones se muestra consolidada al punto tal que la conductora dijo que si su pareja es electo vicepresidente ella dejaría su trabajo en los medios. Sin embargo, ante los rumores de un posible quiebre, ellos reafirman su amor en las redes sociales.

Cristina Pérez y Luis Petri se comprometieron: cómo y dónde fue la celebración

Recientemente, surgió un rumor que habla de una crisis profunda, que alcanzó niveles insospechados en la pareja y podría haber culminado en una separación definitiva

El periodista Nacho Rodríguez, quien trabaja en el ciclo Gossip de NET TV, dijo. “No se habló del tema de la separación, ¿qué pasa separación o engaño?”, soltó.

Y luego encendió la bomba: “Entre la periodista y el político. Estamos hablando de Cristina Pérez y Luis Petri, no se habló, no se contó. Si vamos a hablar de todo, hablemos de todo. Podría existir una infidelidad de él con una mujer del espectáculo mendocino”.

Por su parte, esta mañana, Damián Rojo en el programa Bien de Mañana aseguró que consultó a la periodista sobre los rumores y ella se llamó al silencio. A raíz de ello, PERFIL se comunicó con allegados al mendocino, quienes rápidamente negaron la información y sostuvieron que la pareja día a día afianza aún más su amor.

La carta de Cristina Pérez a CFK: “Clarifique de una vez su posición” con el FMI

Es importante resaltar que ambos, este miércoles por la noche, compartieron una imagen en donde se los puede ver cenando. "Mi amor ya casi dos años. Te amo con todo mi corazón", escribió el candidato a vicepresidente de Juntos por el Cambio. Por su parte, Cristina Pérez le respondió: "Te amo".

Historia de amor de Luis Petri y Cristina Pérez

Petri se posicionó en el ojo mediático a nivel nacional después de confirmar su romance con Cristina Pérez, reconocida periodista y conductora de Telefe Noticias. Con una historia de amor que se dio de manera natural, hoy se centran en organizar su inminente boda tras un compromiso en Mendoza con una ceremonia íntima.

“Nos conocimos en una entrevista. Yo acababa de pedirle juicio político a Alberto Fernández por las fiestas clandestinas en Olivos y Cristina me entrevistó", dijo el político mendocino en una entrevista con Radio Mitre. “Re vieja escuela. hablamos un montón los dos re formales. Parecía mi abuela más o menos. Tardamos dos meses para pasar al WhatsApp”, sostuvo el hombre.

En boca de la periodista, ella lo describe de manera diferente pero con algunos factores en común. Sobre cómo se conocieron, Cristina detalló: "Le hice una entrevista este año (2021) y la verdad es que no tenía idea ni de su cara. Sí lo tenía presente porque tuvo una voz muy fuerte en el Congreso. Y la noche que lo entrevisté, lo que me gustó al escucharlo, porque hablamos de política, fue su forma de hablar. Dije 'este hombre habla en prosa como si tuviera escrito lo que dice'… Fue una nota más bien corta de 10 minutos, y cuando fui a postearla en Instagram busqué el usuario y ahí pensé 'ay, pero es un bombón' (risas)… Él me agradeció el posteo y hablamos re formales, con algún comentario de Mendoza, del vino, de las fotos".

Sus conversaciones se mantuvieron en un tono serio durante un lapso de dos meses, hasta que él decidió dar un paso adicional, que Pérez describió como muy elegante. Acordaron encontrarse para tomar un vino juntos. "Fue recién en ese momento cuando intercambiamos nuestros números de teléfono. Todo sucedió al ritmo de los tiempos pasados, no de los tiempos actuales. Al principio, me cautivó mucho su intelecto, luego me enamoré de él y cuando nos encontramos, desde el primer abrazo fue evidente que no podíamos separarnos... Fue una conexión muy intensa", confesó Cristina Pérez a Para Ti.

Rápidamente, se percataron de que la relación era seria y decidieron presentarse en sociedad. Ella tuvo la oportunidad de conocer a la familia de su pareja, incluyendo a su hijo Julián Petri. Además, se volvió una asidua visitante de la provincia de Mendoza, donde él nació y reside, aunque ambos se turnan constantemente para viajar y encontrarse.

“Julián está en la edad de crecimiento, en pleno descubrimiento, está lleno de fascinación. A pesar de que es hijo único, no tiene nada de esas cosas que suelen tener los hijos únicos. Es amoroso, me sorprendió. Me hizo todo fácil, no tuve que conquistarlo”, confesó Pérez en una entrevista para la revista Caras.

Cristina Pérez se unió al dúo inseparable formado por Luis Petri y su hijo, al punto de otorgarle un adorable apodo: "El Principito". En una ocasión, escribió con ternura: "Amor absoluto: Luis Petri y el Pequeño Príncipe, Julián", junto a una foto en la que se mostraban abrazados ella, su pareja y su hijo.

Así como está segura de que su relación con Luis Petri tiene un futuro basado en el amor y en tantas cosas que los unen, también sabe que no desea ser madre: "La verdad es que nunca he deseado tener hijos. Tampoco lo deseo ahora, tengo una certeza absoluta al respecto. Nunca he sentido la vocación de ser madre".

El doble compromiso de Luis Petri y Cristina Pérez

Hace algunas semanas, Cristina Pérez y Luis Petri anunciaron oficialmente su compromiso. La reconocida periodista de Telefe Noticias y el elegido por Patricia Bullrich sellaron su amor en un día tan significativo, rodeados de seres queridos y amigos que decidieron acompañarlos en este momento especial. Previamente, habían intercambiado votos en Italia.

El pasado sábado 13 de mayo cuando, al pie de la majestuosa Cordillera de los Andes, en la provincia de Mendoza, lugar de origen de Petri, la pareja formalizó su compromiso.

En una luminosa jornada y con un paisaje desértico como telón de fondo, la periodista festejó su amor en compañía de Luis Petri. Para la ocasión, Cristina Pérez lució un pantalón en tono crudo, combinado con un suéter de cuello alto blanco, unas botas estilo texanas y un sombrero. Por su parte, el novio optó por un conjunto de pantalón y chaqueta de cuero en la misma gama cromática.

Entre los asistentes se hallaba la familia de la periodista, quienes viajaron desde Tucumán, su tierra natal. Estaban su padre, Enrique, y su esposa María Inés, así como su tía Loló. También se unieron a la celebración sus hermanos José y su esposa Agustina, acompañados de sus hijos Juana, Felipe y Amparo. Asimismo, estuvieron presentes su hermana Lorena con sus hijas Martina y Agostina, y su hermana Lourdes en compañía de su novio Victoriano.

Por parte del político asistieron su hijo Julián, su papá Pepe y su mujer Alicia. También sus hermanos Griselda con sus hijas Lucía, Victoria y Guada, y Leandro con su esposa Pili y su hijo Borjita.

La bendición del compromiso estuvo a cargo del Padre Marcelo Benedetti. Cabe destacar que Cristina Pérez y Luis Petri también intercambiaron votos de compromiso en Trento, Italia, en una hermosa catedral donde, de manera espontánea, buscaron la bendición de un sacerdote.

