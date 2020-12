Eddie Fitte, el hombre detrás del documental sobre Ricardo Fort

Esta semana se anunció que durante el primer semestre del 2021 se filmará El comandante, una serie documental sobre la vida de Ricardo Fort. Uno de los primeros en iniciar con el proyecto e impulsarlo fue el periodista y escritor Eddie Fitte. “Era un trabajo que quería hacer porque es un personaje que siempre me interesó mucho”, contó Fitte a PERFIL y dio más detalles sobre el camino que recorrió para contar la historia de Fort.

-¿Cuándo tuviste esta idea?

-La idea empezó hace varios años. Posterior a su muerte, su figura comenzó un proceso de mutación y me dieron ganas de hacer un documental sobre Ricardo. En principio fui juntando información, leí mucho y después me empecé a reunir con gente vinculada con él y que lo había conocido. Fue un proceso muy lento y complicado porque con el paso del tiempo empecé a ver cómo se marcaba la tendencia hacia las biopics en la ficción o los documentales en formato de series. Cada vez se consumían más y sabía que Ricardo era una figura pública que iba a traer la atención de todos los que trabajamos de esto. Así que fui haciendo ese trabajo que llevó su tiempo hasta que pude acercarme a la familia.

-¿Cómo se lo propusiste a la familia?

-Con el tiempo me acerqué a Natalia Roman. La conocía de ir leyendo y haber seguido la vida de él. Ella fue su relacionista pública, trabajaron juntos muchos años y además estaba con los chicos: Marta y Felipe. Me acerqué para contarle lo que estaba haciendo y mostrarle el laburo que le dediqué. Tampoco sé si era estrictamente un trabajo porque leía mucho de hobbie para adentrarme en el tema. Se lo comenté y le pregunté por qué en los medios se escuchaba que había ofertas para contar su vida pero después no se daba. Y ahí me di cuenta de que lo que necesitaba la familia Fort era un ofrecimiento concreto y elaborado. Como que muchos se acercaban por el interés obvio que genera la figura de Ricardo pero sin acercarse a la familia para contarles de forma muy concreta de qué forma se iba a relatar al personaje. Yo terminé haciendo eso, incluso capítulo por capítulo, y me pareció que estuvo bueno porque fue una aproximación muy seria. Luego, el proyecto se conversó entre ellos. Fue todo muy gradual y finalmente se dio.

El comandante se filmará entre Argentina y Estados Unidos. Eddie Fitte se asoció con la productora 20/20 Films para realizar la producción y según cuentan, la idea es mostrar al Ricardo Fort detrás del personaje. “Acá lo importante y lo que buscamos en los capítulos es sacar a Ricardo del sensacionalismo. Es estar lejos del amarillismo y tener una mirada más constructiva y abierta”, explica el periodista a PERFIL.

-Hasta donde puedas contar, ¿cómo va a ser la serie documental?

-Lo que vamos a buscar es mostrar los motivos y las razones que tuvo él para haber sido como fue y haber llevado su estilo de vida. Queremos incluir memorias familiares, entrevistas con el entorno y material que permita ver cómo se fue construyendo esa personalidad que lo llevó a cautivar a todo un país. El documental es eso, desentrañar quién era Ricardo Fort.