El adiós final a Lisa Marie Presley será en Graceland

La muerte de Lisa Marie Presley tomó por sorpresa a muchos, sobre todo a quienes la vieron en la entrega de los Golden Globe que se realizaron el martes último en Los Ángeles. Esa noche, casualmente, la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood había decidido otorgarle a Austin Butler el premio a mejor actor. La performance del joven en la biopic Elvis, de Baz Luhrmann, había sido elogiada también en esa gala por Lisa Marie Presley, quien confesó que le había costado recuperarse de la fascinación que le despertó. Al recibir el premio, Butler le habló desde el escenario a la familia del rey del rock: “Muchas gracias a la familia Presley. Gracias por abrirme vuestros corazones, vuestras memorias y vuestro hogar. Lisa Marie y Priscilla, las quiero para siempre”. Dos días después, y con solo 54 años, Lisa Marie moría por un paro cardíaco, que fue por demás sorpresivo, en su casa de California.

Princesa del rock. Lisa Marie fue la única hija de Elvis y Priscilla Presley. En 2003 lanzó su primer disco, To Whom it May Concern, en el que ostentó, muy en primer plano, una voz muy sensual y confiada, heredada sin dudas de su padre. Con ese disco, alcanzó el quinto puesto la lista de éxitos Billboard en Estados Unidos. Luego publicó su segundo disco, Now What, en 2005, el que alcanzó el noveno puesto de ventas en las listas Billboard, y en 2012 lanzó su tercer disco, Storm & Grace. En 1988 se casó con Danny Keough, con quien tuvo dos hijos: la actriz Riley Keough y Benjamin Storm Keough, quien se suicidó en 2020 a la edad de 27 años. A raíz de esa muerte, Lisa escribió un desgarrador ensayo en la revista People, que dejaba entrever el profundo y longevo vínculo que tenía con la muerte, ya desde pequeña. La tragedia prematura volvía a golpearla y así se expresaba la cantante: “He lidiado con la muerte, el dolor y la pérdida desde que tenía 9 años. He tenido más de la cuenta en mi vida y, de alguna manera, he llegado hasta aquí”.

Amores. En 1994, la princesa del rock contrajo matrimonio con Michael Jackson, el rey del pop, en una ceremonia en República Dominicana. Mediática y misteriosa, la relación finalizó a los 20 meses. Años después, en 2002, se casó con Nicolas Cage. Su último matrimonio, con su guitarrista, Michael Lockwood, de 2006 a 2008. Con Lockwood tuvieron dos hijas mellizas, Harper y Finley, nacidas el 7 de octubre de 2008.

La famosa mansión de Elvis, Graceland, situada en Memphis, es un sitio al que fanáticos de todo el mundo viajan a rendirle homenaje a Elvis. Allí, en el Jardín de la Meditación, descansan los restos de Elvis, los de la abuela paterna de Lisa Marie y también los de su hijo Benjamin. Si bien de manera oficial la familia no comunicó nada aún, se estima que será en ese lugar donde también estará la hija de Elvis.