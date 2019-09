El cantante pop Sam Smith afirmó que es no-binario y fue viral

por Agustín Jamele

Muchos debates sobre el género de las personas son impulsados desde diferentes ámbitos y uno de ellos es el artístico. Hace ya un tiempo que figuras internacionales del arte intentan aprovechar su popularidad para visibilizar estos temas y uno de ellos es el cantante inglés Sam Smith.

Estrella del pop actual, a sus 27 años explicó el viernes que se considera una persona de género no-binario, ya que no se identifica al 100% como hombre ni al 100% como mujer. “Cuando vi la palabra no binario, leí y escuché gente hablando sobre eso, entendí que ese era yo”, explicó a principios de este año al hablar por primera vez sobre esto. En ese momento agregó que, si bien es algo en lo que piensa desde pequeño, fue al leer historias de otras personas cuando realmente comenzó a comprender. “No soy masculino ni femenino sino que fluyo en una posición que está entre los dos extremos. Siempre he estado en conflicto con mi cuerpo y mi mente sobre cómo me percibo porque me siento tanto hombre como mujer”, explicó.

El viernes Smith volvió a poner el tema en agenda al publicar en sus redes sociales que de ahora en más prefería que se dirigieran a él con pronombres neutrales. Y el posteo se viralizó: “Después de estar en guerra mucho tiempo con mi género, decidí aceptarme por quién soy en realidad, por dentro y por fuera. Estoy emocionado y me siento privilegiado por estar rodeado de personas que me apoyan en esta decisión; estuve muy nervioso porque me preocupa mucho lo que piensan las personas”.

Esto coincidió con una entrevista para la edición británica de GQ que además lo puso en su tapa. “Si alguien está leyendo esto perdóneme si me equivoco porque realmente estoy aprendiendo. Se siente como una nueva conversación pero ahora estoy aprendiendo que no es una nueva sino que ha existido por mucho tiempo”, aseguró, y cerró sus declaraciones pidiendo que se ayude a los niños que les sucede lo mismo y se les explique que no hay nada malo en percibirse no-binario.

Y en Argentina también. Recientemente la serie Billions y la película John Wick 3 también instalaron el tema al incluir en la trama un personaje no-binario, interpretado en ambos casos por Asia Kate Dillon, quien en la vida real se considera no-binaria. “En John Wick pude explicar que soy un actor no binario y por lo tanto no había ninguna razón para que el personaje no lo sea también. Así que todos los pronombres fueron removidos del guion para agregar un poco más de misterio”, señaló Dillon.

En noviembre del año pasado en Mendoza una persona consiguió que su DNI no dijera masculino o femenino ya que se autopercibe como no-binario. El pedido fue aceptado por el registro civil de la provincia y de esa manera sentó precedente para que se pudiera replicar en otros puntos del país.