El Festival de Cannes reconoce a dos ‘creadores de fantasías’

En términos de premios honoríficos, podría decirse que este año Cannes reconoció a dos “creadores de fantasías”. Las Palmas de Honor para el estudio de animación japonés Ghibli y para George Lucas se vivieron de manera bastante orgánica. Pero, como bien indicó Lucas hace unos días, en conversación con el periodista francés Didier Allouch: “No hago el tipo de películas que ganan premios”. George Lucas recibirá la Palma de Oro de Honor en la ceremonia de clausura de hoy sábado 25 de mayo. “De verdad me siento honrado por este reconocimiento especial que significa mucho para mí”, dijo Lucas. “Este festival siempre tuvo un lugar especial en mi corazón”.

Es válido recordar que su primera película, THX-1138, largometraje que cimentaría las bases de Star Wars, fue seleccionada en 1971 para ser proyectada en un programa para nuevos directores. “Desde entonces, regresé a Cannes muchas veces y en distintas funciones: como guionista, director y productor”, comentó.

Referente. George Lucas no dirige desde hace diez años y en 2012 le vendió Lucas Films a Disney. Más allá del dolor que sintieron algunos fans, es cierto que no da la sensación de que le quedaran muchas cosas por explorar. Con un nivel de detalle que inspiró a algunos de los más rigurosos novelistas de ciencia ficción de su época, Lucas creó una galaxia tan lejana como cercana. Atravesada por conflictos de poder, La Guerra de las Galaxias es sinónimo de ciencia ficción, pero también es una documentación de la evolución del cine de Hollywood. Este creativo no le temió a la experimentación, pero siempre se encargó de que lo que se veía en pantalla fuera sensorial y creíble.

El Disney nipón. Hayao Miyasaki, principal referente de Estudios Ghibli, es de quienes gana premios que no suelen contemplar a la animación en sus ternas.

El cine de este creativo japonés rompió las fronteras del género y también empujó la frontera generacional del consumo de películas animadas, creando mundos en donde la fábula fácilmente absorbible por el público infantojuvenil convive con un surrealismo ecológico, y correlatos históricos que requieren una mayor concentración.

Cannes nunca había concedido una palma honorífica a un estudio y la decisión parece apropiada: Ghibli es mucho más que la firma de Miyasaki. Detrás suyo hay directores como Isao Takahata o el hijo de Hayao, Goro Miyasaki, quien recibió la Palma por su padre.