El hombre que salió de un videoclub y terminó revolucionando Netflix

Los espectadores de todo el mundo ya metabolizaron hace tiempo que las plataformas de streaming llegaron para quedarse. Ciertamente, la pandemia del covid-19, que trajo aparejadas cuarentenas globales, obligó a que el consumo de cine se acoplara a la visualización de series: en la tranquilidad del hogar, en la comodidad del sillón. Ese cambio de paradigma fue nocivo para la industria audiovisual, que a su vez captó el mensaje y logró reponerse: en 2023 se registraron aumentos en la taquilla a nivel mundial y algunos colosos de la industria como Barbie u Oppenheimer fueron fundamentales para que ese fenómeno globalizado se volviera una tendencia. Concretamente, en nuestro país, las heterogéneas y mundialmente reconocidas producciones nacionales también lograron llevar gente al cine: El juicio, Puan, Los delincuentes, Blondie o Cuando acecha la maldad son solo algunos de los ejemplos de la calidad que propuso nuestra industria.

Pero en el medio de este tenso vínculo que recién empieza a resolverse, y al que se le solapó la huelga de guionistas en los Estados Unidos, un nombre emergió de entre las sombras. Ted Sarandos es el flamante co-CEO de Netflix, junto a Reed Hastings, e irrumpió hace unos pocos días con una acción que no fue necesariamente disruptiva pero que representa un cambio en sus políticas: el informe “What We Watched: A Netflix Engagement Report” –“Qué vimos: un informe de engagement” (N de R: engagement se puede traducir como “compromiso”). Si se piensa en el wrapped de Spotify, que año a año “sorprende” a los usuarios presentándoles un balance de lo que escucharon a lo largo del año, esta acción es esperable o, por lo menos, no es original. Pero lo cierto es que, por alguna razón, Netflix siempre fue bastante poco transparente con sus métricas. Ahora, este informe dio cuenta de lo que se vio en la plataforma durante el vector temporal enero-junio de 2023.

El informe fue presentado por el mentado co-CEO, cuya historia responde en gran medida al arquetipo del self-made man, tan fundamental a la hora de admirar a una persona en los Estados Unidos. Su abuelo llegó a ese país desde la isla de Samos, en Grecia. Su apellido era Kariotakis, y decidió cambiarlo por uno fonéticamente más amigable. Así desembarcaba en el continente americano un apellido que, años más tarde, resonaría como uno de los más poderosos de la industria audiovisual: en 2019, Netflix le pagó al nieto de este emigrante 34,7 millones de dólares por sus servicios. Al año siguiente, Sarandos lograría gestionar 17 mil millones de dólares para generar contenido.

Sus orígenes, para el paradigma estadounidense, son humildes. Su padre era electricista y su madre, ama de casa. Sarandos y sus cuatro hermanos estudiaban y trabajaban para ayudar en la casa. De hecho, en cierto momento, Ted dejó la escuela y empezó a trabajar en un local. Poco a poco empezó a ascender hasta convertirse en gerente. ¿El rubro del comercio? Un videoclub. En el año 2000 llegó a Netflix, que en esa época era precisamente una incipiente compañía que mandaba DVDs por correo. Era también el germen de la productora que revolucionaría la industria audiovisual. Paso a paso, Sarandos fue ganando terreno hasta influenciar en la programación, el gran patrimonio de Netflix. Sus primeros aciertos aún resuenan en la historia de las series: fue el responsable de llevar a Lilyhammer, la serie en la que Steven Van Zandt encarna a un paródico mafioso, Frank Tagliano, confinado a hacer de gánster en Noruega, y House of Cards, la premiada serie de David Fincher protagonizada por Kevin Spacey.

En cuanto al reporte que puso el foco en Sarandos, la promesa es continuar haciéndolo durante los próximos semestres. Habrá que ver si otras plataformas se pliegan a la práctica, atendiendo a los reclamos de la industria.