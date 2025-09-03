Lionel Messi se encuentra en Argentina para disputar su último partido de Eliminatorias en el país frente a Venezuela. En esta ocasión, el capitán sorprendió no solo con su look, sino también con un bolso de lujo que llamó la atención.

Para arribar, el jugador argentino optó por un outfit total black: un pantalón recto, acompañado por una camisa y una campera oversize. Para completar su estilo, Messi eligió un bolso Hermès de lujo, que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

Cuánto cuesta el bolso Hermès que usó Messi

El bolso Hermès que lució Messi es de color blanco, con detalles en negro. Según el sitio oficial de la marca, el accesorio cuenta con bolsillos exteriores, portavasos y distintos clips decorativos. Se trata de una colección limitada cuyo precio en Europa alcanza los 53.000 euros.

No es la primera vez que Messi elige este tipo de accesorios exclusivos. En otras ocasiones, ya se lo vio con bolsos Louis Vuitton. Además, dentro de la Selección Argentina, otros futbolistas como Rodrigo De Paul también sorprenden con sus looks de moda, marcando tendencia dentro y fuera de la cancha.



Cuándo es el último partido de Lionel Messi

Lionel Messi jugará su último partido el próximo jueves, en el Monumental, contra Venezuela, ya fue confirmado por el Nº10 que será el último que dispute por Eliminatorias Sudamericanas en suelo argentino. Durante su llegada al país, el jugador argentino aprovechó para firmar autógrafos y se mostró feliz dado por un grupo de fanáticos.

En el Aeropuerto de Ezeiza, mientras Messi estaba respaldado por los agentes de seguridad, brindó algunos detalles a los hinchas sobre su actual presente: “Todo muy bien”.

