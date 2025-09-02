A puro cuarteto: La Selección se prepara para un Monumental que puede ser la última Eliminatoria de Messi en casa

El Monumental será escenario de una noche cargada de emoción. Argentina recibirá este jueves a Venezuela por la penúltima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, desde las 20.30, en un duelo que podría quedar en la historia como el último de Lionel Messi en territorio argentino dentro de esta competencia.

La previa tendrá un tinte inusual: antes del inicio, el público podrá disfrutar de shows de cuarteto a cargo de La Banda de Carlitos, Q' Lokura y Uriel Lozano. La AFA busca generar un clima festivo desde temprano y por eso recomendó al público ingresar con anticipación para aprovechar la propuesta artística.

"Se viene un partidazo y nosotros vamos a estar acompañando", posteó La Banda de Carlitos en sus redes.

Con el boleto asegurado al Mundial 2026 y el liderazgo en la tabla, el equipo de Lionel Scaloni afronta este compromiso con menos presión deportiva, pero con un valor simbólico enorme, por lo que representa para su capitán. "Será un partido especial", reconoció Messi, quien a sus 38 años encara el tramo final de su carrera y ya piensa en la defensa del título en la próxima Copa del Mundo.

El rosarino llega tras semanas de esfuerzos controlados por molestias musculares que lo obligaron a dosificar minutos en Inter Miami. También tuvo que asimilar la derrota en la final de la Leagues Cup, aunque en su última presentación completó el partido entero y se mostró recuperado. Todo indica que será titular frente a la Vinotinto.

Después de este choque en Núñez, la Albiceleste viajará a Quito para cerrar la clasificación contra Ecuador el martes 9 de septiembre, donde el entrenador podría optar por darle descanso al capitán.