El príncipe Harry contó cómo se adaptan Archie y Lilibet a su nueva escuela británica

El príncipe Harry aseguró que sus hijos, Archie y Lilibet, están contentos en su nueva escuela del Reino Unido. Sus declaraciones llegaron después de que trascendiera que él y Meghan Markle habían decidido cambiar a los niños de establecimiento poco después del regreso de la familia al país.

Príncipe Harry y Meghan Markle dicen adiós al ‘Megxit’ y regresan a una Inglaterra hostil

“Los niños están contentos en el colegio”, dijo Harry en una entrevista con CTV News realizada en Canadá. El duque de Sussex vinculó esa tranquilidad familiar con la posibilidad de concentrarse en los preparativos de los Juegos Invictus, que se celebrarán en Birmingham en 2027.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Por qué Archie y Lilibet cambiaron de escuela

El cambio de colegio había generado preguntas sobre la adaptación de Archie, de siete años, y Lilibet, de cinco, a su nueva vida en Inglaterra. La decisión estuvo relacionada con preocupaciones de seguridad. La revista Hello! señaló que la distancia hasta el establecimiento y el tráfico durante el recorrido también habían despertado inquietud. Se trata de explicaciones atribuidas a la prensa: Harry no detalló esos motivos en la declaración sobre cómo están sus hijos.

La familia regresó al Reino Unido a fines de agosto, tras haber vivido cerca de seis años en Estados Unidos. El traslado implicó para los niños un cambio de país y de rutina escolar, en medio de la atención pública que sigue despertando cada decisión de los duques de Sussex.

Harry y Meghan han procurado mantener a Archie y Lilibet alejados de esa exposición. En las imágenes que comparten públicamente, suelen evitar mostrar sus rostros con claridad. Esa reserva ayuda a entender por qué las noticias sobre su escolaridad han tenido repercusión, aunque la pareja no haya difundido detalles del establecimiento al que asisten.

El regreso de Enrique y Meghan al Reino Unido

Harry y Meghan dejaron sus funciones como miembros activos de la familia real en 2020. El acuerdo anunciado entonces por el Palacio de Buckingham estableció que ya no representarían formalmente a la reina Isabel II, dejarían de recibir fondos públicos por deberes reales y no utilizarían el tratamiento de Alteza Real mientras no ejercieran esas funciones. El comunicado también indicó que las decisiones sobre seguridad financiada con fondos públicos corresponden a procesos independientes.

Tras años de errores y rencores, Harry y Meghan regresan al Reino Unido y los británicos se preguntan por qué

Su regreso al Reino Unido volvió a poner el foco sobre su situación dentro de la monarquía y sobre la protección de la familia. Sin embargo, las versiones sobre el cambio de escuela y las declaraciones recientes de Enrique abordan cuestiones distintas: los medios informaron inquietudes que habrían motivado el traslado, mientras que el príncipe habló del estado actual de sus hijos en el nuevo colegio.

Los Juegos Invictus de Birmingham 2027

Durante la entrevista en Canadá, Enrique también dijo que era grato estar de vuelta en suelo británico y mencionó su trabajo con los Juegos Invictus, la competencia deportiva para militares y veteranos heridos, lesionados o enfermos.

La próxima edición se realizará en Birmingham del 10 al 17 de julio de 2027, según confirmó la organización. Para Harry, la adaptación escolar de Archie y Lilibet forma parte del contexto familiar desde el que afronta esa agenda: su mensaje público fue que los niños están contentos y que él puede dedicar su atención a los juegos.