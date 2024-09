Bajo el título Réconciliation -que en español significa Reconciliación-, el rey Juan Carlos I (86 años) publicará su esperada autobiografía el próximo 13 de noviembre de 2024. Escrita durante los más de cuatro años que ha residido en Abu Dabi, el emérito recorre en sus 512 páginas toda su vida, desde su infancia en Roma, Suiza y Estoril, hasta su actual etapa en los Emiratos Árabes Unidos, pasando por los años en los que convivió con el dictador Francisco Franco.

Esta será la primera vez que un rey de España publica un libro de estas características. En un extracto al que tuvo acceso la revista francesa Point de Vue, Juan Carlos I reconoce que su padre siempre le aconsejó no escribir memorias, afirmando que "los Reyes no revelan sus secretos". Sin embargo, el emérito explica en su autobiografía por qué decidió cambiar de opinión: "Siento que están robándome mi propia historia", expresa con sinceridad y un dejo de dolor.

La obra, que será lanzada en francés en colaboración con la editorial Editions Stock, incluye revelaciones profundas. Según los responsables de la editorial, el rey Juan Carlos admite "sus errores y malas decisiones", y aborda con franqueza sus arrepentimientos, hablando "con el corazón abierto, como alguien consciente de que el tiempo apremia y prefiere confesar antes que mentir".

Con este libro, el esposo de la reina Sofía (85) busca ofrecer su versión de los hechos y reconciliarse con su propia historia, revelando por primera vez aspectos íntimos y personales que hasta ahora habían permanecido en la oscuridad de los palacios.

Las memorias de Juan Carlos I, un viaje a su "corazón abierto"

Además, publican también las primera reflexiones del monarca sobre su autobiografía, con las que pretende explicar las razones que le han llevado a plasmar en un libro todas sus vivencias. “Mi padre siempre me aconsejó que no escribiera memorias. Los Reyes no se confían. Menos aún públicamente. Sus secretos permanecen enterrados en la oscuridad de los palacios. ¿Por qué voy a desobedecerlo hoy? ¿Por qué finalmente cambié de opinión? Porque tengo la sensación de que me están robando mi historia”, lamenta el padre del actual jefe del Estado.

