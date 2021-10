Facundo Moyano y Eva Bargiela se casaron por civil; en 2022, por iglesia

Después de casi cinco años de noviazgo, Facundo Moyano se casó con Eva Bargiela. Ambos se conocieron en un restaurante por un amigo común y en ese primer encuentro, ella entendió que ese domingo, a quien invitaban era a Pablo, el hermano mayor de Facundo. Le pareció tan raro que cuando lo vio llegar a Facundo seguía sin entender del todo. “Ahí nos conocimos”, contó el ex diputado a revistas Caras. “Empezamos a salir en grupo y después se fue dando la relación. Blanqueamos (la relación) cuando surgió la amistad con Susana (Giménez) porque se especuló mucho sobre eso, pero finalmente confirmaron que mi verdadera novia era Eva. Siempre fue claro que con Susana nos unía una amistad, pero ayudó a que se sepa el noviazgo.”

De parte de ella, no tenía prejuicio alguno con respecto a él, aunque no lo conocía en persona. “Desde ese día que lo vi por primera vez, sabía que íbamos a terminar juntos, él no me cree. Yo soy medio bruja, ese día dije: ‘Éste es mío’”. Por entonces, Eva era azafata en el programa que Guido Kaczka conducía en El Trece. Ella es además licenciada en marketing e hizo un posgrado en comunicación política. Todo esto, según contó Moyano, ayudó también a que hubiera un complemento adicional a la que tienen como pareja.

Coincidencias. La logística sanitaria en este tiempo marca un escenario más abierto para las reuniones sociales, Facundo Moyano y Eva Bargiela habían armado la celebración poscivil con un esquema acotado. Es decir, solamente un almuerzo con no más de setenta invitados. Incluso sin todos los familiares porque en el caso del ex diputado, si se sumaran todos los primos y sobrinos ese tope se superaba con mucha facilidad. El casamiento al estilo pre-pandemia será, en principio, en marzo próximo o muy poco después de ese mes. Por todo esto, el viernes último en la ceremonia que se hizo en el Registro Civil de la calle Uruguay hubo únicamente ocho invitados, además de los dos testigos que fueron Hugo Moyano (hijo) –hermano de Facundo–, y Sofía Blanco, amiga de la infancia de Bargiela. Con la libreta en mano, y al escuchar el “los declaro marido y mujer” del juez que los casó, el político apuró quizá por la tensión un “somos compañero y compañera”. Más allá de la humorada, había algo de cierto. Su ahora ya legal familia política, de bajo perfil por cierto, es también peronista. De hecho su novia, se llama María Eva por la líder fundacional de dicho movimiento. “Ellos son recontraperonistas”, le dijo Moyano a la revista Caras. “La madre es más kirchnerista y el padre más peronista; por eso coincido más con el padre. A Cristina (Kirchner) todos la respetamos, pero tengo mis diferencias. Esa es una coincidencia importante. No sé si sería lo mismo si no coincidiéramos ideológicamente.” La modelo, al escuchar esa respuesta, fue muy directa: “Yo no podría porque soy muy peleadora”.

Momento emotivo. Facundo y su hermano Hugo son los dos hijos que Hugo Moyano (padre) tuvo con Elvira de los Ángeles Cortés, quien murió en mayo de 2019. De hecho, en el almuerzo, el momento en que él se emocionó fue al hablar de ella. Alguna vez contó que su madre fue basal para su ingreso a la militancia. “Mi vieja estaba en Guardia de Hierro, una organización muy vertical con Perón. Me transmitió lo de la militancia. Me acuerdo que en el 95 yo tendría nueve o diez años y salía a pintar con mi hermano Huguito ‘Chau Menem’ en las paredes”.