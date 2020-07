Guionista de Scooby-Doo reveló que uno de los personajes era gay

En los últimos años James Gunn se volvió uno de los directores más conocidos gracias a Guardianes de la Galaxia, película que filmó para Marvel Studios. Sin embargo, antes de ingresar en el universo de los superhéroes fue guionista de varias películas, entre ellas las dos live-action que Warner Bros realizó con los personajes de Scooby-Doo.

Tanto en 2002 como en 2004 trabajó en los films que tuvieron un gran éxito de taquilla a nivel internacional y le valieron cierto renombre dentro de la industria cinematográfica. Esta semana, casi dos décadas después de los lanzamiento, Gunn recordó momentos de aquellos proyecto y reveló un hecho que hasta el momento había quedado oculto. En los libros que creó para los filmes el personaje de Velma era abiertamente gay al principio pero al enterarse el estudio prohibió ese arco argumental para ella.

“Intenté mantener esa idea pero no pude. En el 2001, cuando comencé a trabajar con los guiones, ella era explícitamente homosexual pero los directivos empezaron a enfriar la idea. En el primer corte, su sexualidad era ambigua mientras que en la versión final del primer filme ya no quedaba nada de esa idea. De hecho, en la secuela tuvo un novio”, afirmó el guionista ante la consulta de un seguidor en Twitter.

En ambas películas el personaje de Velma fue interpretado por la actriz Linda Cardellini, quien en las últimas horas recibió decenas de consultas en sus cuentas oficiales de distintas redes sociales para saber su versión sobre el hecho. Por el momento, ella no realizó ninguna declaración al respecto como tampoco lo hizo la empresa productora Warner Bros.

I tried! In 2001 Velma was explicitly gay in my initial script. But the studio just kept watering it down & watering it down, becoming ambiguous (the version shot), then nothing (the released version) & finally having a boyfriend (the sequel). 😐 https://t.co/Pxho6Ju1oQ