por Agustín Jamele

A primera vista se nota que lo que está sucediendo en el Cine Municipal Select de La Plata no es típico. Por los pasillos del edificio caminan Iron Man, La Viuda Negra, El Capitán América, Spiderman y varios superhéroes más. Todos ellos escoltan a la mujer que en breve recibirá la Llave Dardo Rocha, máxima condecoración de la ciudad, y que es –ante todo– una de las tres encargadas de llevar a esos personajes a la pantalla grande. Se trata de Victoria Alonso (53), quien trabaja en Marvel Studios hace 14 años y hoy ocupa el puesto de vicepresidenta ejecutiva.

Su agenda cargada, los viajes y la cantidad de proyectos en los que trabaja de manera simultánea le impiden visitar el país tanto como quisiera pero cuando recibió el comunicado de Gustavo Silva, secretario de Cultura y Educación municipal, hizo lo posible para estar en La Plata. Su paso por Argentina fue breve pero le alcanzó para dar una charla en Córdoba y recibir la condecoración en su ciudad natal. “Como platense siento que es una manera de que la gente diga: ‘Te vimos, entendemos lo que has logrado y lo queremos marcar’”, aseguró en diálogo con PERFIL y contó detalles sobre el día a día de su trabajo en Hollywood.

—Sos reconocida en todo el mundo pero imagino que recibir un premio en la ciudad donde naciste es especial…

—Es un honor y un privilegio que te abran la puerta grande. Además soy la primera mujer. En la historia de La Plata nunca le dieron la llave a una mujer y nunca le dieron la llave a un platense; siempre ha sido a personas de otras partes, de afuera. Así que me parece algo muy importante para nuestra gente.

—¿Cada cuánto venís a Buenos Aires?

—Este año por suerte pude venir dos veces. Es como que ahora vengo todo el tiempo. De no venir por muchos años, porque por lo general hacemos prensa en México para la parte de Latinoamérica, vine en abril con la Capitana Marvel y ahora. Así que en estos últimos seis meses fui y vine y ahora me van a mimar mucho así que en tres meses voy a querer volver.

—¿Y extrañas el país?

—Yo tengo mucho de lo que es mío a mi alrededor. He creado mi mini-Argentina en Los Angeles en lo que es comida, tradición y familia. Mi mamá está allá al igual que mi hermana. Pero hay muchas cosas qu eextraño como el tomarte un café con un amigo. Con el trajín que tenemos nosotros, con la cantidad de viajes que hacemos y las horas que trabajamos a veces es muy difícil hacerse el tiempo. Entonces cuando yo vengo acá tengo amigos de toda la vida con los que trato de juntarme.

—¿Te llevás algo que quizás allá no podés conseguir?

—Tal vez lo que me llevo y que me parece importantísimo son los olores y la luz. Me fijo mucho en cómo la luz les pega a los edificios y a las calles porque en las películas constantemente estamos recreando la luz de ciertos lugares y Buenos Aires tiene un color y una luz muy especial. Y también los olores. Cuando paso por una panadería se vienen recuerdos de tener diez años e ir a comprar pan en el barrio. Solo cuando vuelvo me pasa eso.

—Se podría decir que hoy sos la productora mujer más importante en Hollywood. ¿Cómo llevás ese rol?

—Lo importante para mí no es ser la primera mujer sino ser una de las primeras mujeres y que se les dé la oportunidad a otras. El puesto que yo ocupo es temporal y no hay que creer que es para siempre. Tener la capacidad de decir: “Hoy soy la productora latina y mujer más exitosa de Hollywood”. Es lindo pero lo que yo quiero es que mañana le pase a otra mujer y que podamos tener un lugar constante y no que sea tan esporádico que cada vez que pasa sea algo histórico. Quiero que sea una conversación cotidiana. Hoy es Victoria, mañana es Mariela y pasado Marisa. Lamentablemente hemos empezado pero no es tan cotidiano.

—¿Creés que en poco tiempo será más cotidiano?

—La realidad es que todavía es esporádico. Es menos desde hace dos o tres años, cuando la conversación se volvió constante y no es solo sobre lo que dicen las mujeres sino lo que hablan las mujeres con los hombres que tienen poder de decisión. Lo que pasó es que se volvió una comunicación y no un monólogo como era antes. La gente dice que las mujeres ahora empezamos a hablar y no es así. Hace mucho que hablamos de esto pero ahora nos escuchan y tenemos conversaciones donde podemos pensar cómo generamos el cambio juntos y no nosotras solas.

—¿Cómo hacen para que las películas sean un éxito en todo el mundo?

—Para mí es importante hacerlas con el cuidado, el amor, el detalle y el respeto de todas las personas. Sin que de esa manera lo laves tanto que no tenga personalidad y que no transmita nada.

—¿Y cómo lo logran?

—Con temas que son universales y que me parece que llegan a todos. Por ejemplo, uno de los personajes es un dios y sin embargo tiene problemas de seres humanos. A Thor le cortamos el pelo, le sacamos el martillo y lo engordamos. Son cosas que nos pasan a todos si bien no todos tenemos martillo (risas). Nuestros temas son universales y lo van a seguir siendo. Si vos vivís en India, en China, en Argentina o en Los Angeles hay temas que son de todos como perder amigos, enamorarse o tener libertad de expresión.

—¿Cómo es tu día a día?

—Es bastante complicado. Mirando el nivel de éxito quizás uno pensaría que no tendría que trabajar tanto pero la verdad es que trabajo más ahora que cuando empecé. Estamos con muchos proyectos (ver recuadro) así que los días son complicados porque son un montón de decisiones que hay que tomar y una gran estructura logística que sostener. Lo bueno es que entre Kevin (Feige, CEO de Marvel Studios) y Louis (D’Esposito, copresidente) tenemos una manera de trabajar muy buena. Estamos juntos hace tanto tiempo que los tres tenemos un poder de decisión muy rápido.

—¿Y qué haces para “desenchufarte” de todo eso?

—Por un lado estar con mi familia, que es lo más importante. (N. de la R.: Victoria está casa con Imelda Corcoran, y son madres de Olivia, de 8 años). Pero otra cosa muy importante para mí es jugar al tenis. Una o dos veces por semana le pego a la pelota. Y una de esas veces juego con una máquina que tiene 300 pelotas y ahí le pego hasta que no puedo levantar el brazo.

—¿Sos de llevarte recuerdos de los sets?

—Me llevo cosas de las películas que producimos y las guardo aunque después las regalo. La única cosa que no voy a regalar es un escudo del Capitán América que está firmado por todos los actores. Ese lo tengo y es mi jubilación.

—Parece una buena jubilación...

—Lo que pasa es que me voy a jubilar a los 98 y no sé quién los irá a comprar en ese momento (risas).

—Hoy casi todos los grandes actores de Hollywood pasaron por las películas de Marvel. ¿Cómo es trabajar con ellos?

—Hay personas con las que te vinculás y trabajás muy bien pero una vez terminado el trabajo cada uno va por su lado. Yo querría tener tiempo para verlos más pero la verdad es que estamos siempre de un país a otro y todos nuestros actores trabajan muchísimo. No es que están en Los Angeles todo el tiempo. Están casi siempre volando, filmando y cuando dejan de filmar rara vez están en sus casas. Así que intentamos vernos cuando hacemos los tours de prensa de las películas donde quizás nos “relajamos” un poco más.

—¿Tenés algún superhéroe favorito?

—Sí...Sin dudas Mafalda.

—¿Hay algún personaje que quieras y no hayas podido?

—Tenemos muchos que están esperando y me encantaría poder hacerlos a todos. También me encantaría que fueran tantos personajes femeninos como masculinos. Si vos ves las películas que hicimos la mayoría de ellas tienen títulos masculinos. Me gustaría que en algún momento haya mitad hombres y mujeres.

—¿Hablás con otros argentinos que estén en Hollywood?

—A los Muschietti los quiero mucho. Me encanta ver que Andy y Bárbara tienen éxito y veo sus películas. Campanella también me alegra mucho cuando veo que triunfa. Somos muy pocos los argentinos acá y celebro mucho el éxito de toda nuestra gente.

Proyectos

◆ En estos días Victoria y el equipo de Marvel están terminando de filmar dos películas: una en Londres y otra Estados Unidos.

◆ Mientras tanto otra película empezó a rodarse también en la capital inglesa.

◆ Y por otro lado, un equipo de locaciones está en Australia buscando lugares para filmar otro proyecto.

◆ Además tienen cinco películas para cine, otras tres para Disney+ y varias series en etapa de preproducción.