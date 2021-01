Ivanka Trump se va feliz de la Casa Blanca: su padre indultó a su suegro

Sonriente, Ivanka Trump posó con su familia en la base de Maryland para volar a Mar-a-Lago, desde donde siguieron la asunción de Joe Biden. También estaba feliz: Donad Trump salvó de la cárcel a su suegro Charles Kushner. Este polémico personaje figura entre las decenas de personas que Trump indultó antes de dejar el poder.

Charles Kushner (ctro.) con su mujer (rojo), y Jared Kushner, el marido de Ivanka Trump.

Charles, el suegro de Ivanka Trump, cargaba con una condena de dos años de prisión por 18 cargos: evasión de impuestos, manipulación de testigos y aportes ilegales de campaña. En el marco de la investigación, Chris Christie -fiscal que siguió el caso- relató en 2019 a CNN lo hecho por el consuegro de Donald Trump.“Charles Kushner contrata a una prostituta para seducir a su cuñado, lo graba, y le manda el video a su (propia) hermana para tratar de intimidarlo y que no testifique frente a un gran jurado”, explicó el fiscal Christie sobre la extorsión que hizo el suegro de Ivanka. “Es uno de los crímines más repugnantes y asquerosos que investigué cuando era fiscal”, dijo Christie a CNN. Cabe aclarar que Christie fue gobernador de Nueva Jersey de 2010 a 2018, por el Partido Republicano.

Adiós al poder: Ivanka Trump y Jared Kushner, se despidieron así del poder, en un aeropuerto.

El cuñado de Charles Kushner estaba ayudando a la Justicia en la investigación por evasión de impuestos y aportes ilegales a campañas. Antes las pruebas contundentes, el suegro de Ivanka Trump se declaró culpable. La sentencia fue a dos años, menos de lo que el fiscal Chris Christie quería. También Kushner acordó pagar 508.900 dólares a la Comisión Federal de Elecciones por violar las regulaciones de contribución a campañas. Ya en 2018 cuando había rumores de que Trump podría darle el indulto, Charles Kushner declaró a The New York Times que no le interesaba perdón alguno por la publicidad que eso generaría sobre él y su familia.