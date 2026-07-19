Joan Gaspart es quien fichó a Maradona y a Messi para el Barça

Joan Gaspart es un empresario hotelero español y exdirigente deportivo, famoso principalmente por haber sido el 35º presidente del Barça entre 2000 y 2003, y quien como tal formalizó y brindó la oportunidad inicial a un joven Lionel Messi, participando directamente en la firma de sus primeros compromisos oficiales con el club catalán. También fue quien viajó dos veces a la Argentina para fichar a Diego Maradona cuando éste jugaba en Argentinos Juniors y luego en Boca Juniors respectivamente. En Modo Fontevecchia, por Net TV y Radio Perfil (AM 1190), analizó el partido que hoy disputarán Argentina y España, y reconoció que si bien quiere que gane su seleccionado, aclaró que existe “un agradecimiento eterno” hacia Messi y afirmó que, en caso de una derrota de su seleccionado, la tristeza será menor porque “mi amigo Leo Messi es el hombre más feliz del mundo” y “Maradona desde el cielo” también lo festejará.

Con dos ídolos. “Yo aprecio mucho a Leo Messi. Lo conozco desde que tenía 13 años. Cuando yo era presidente (del club), lo hice para el Barça. He seguido toda su carrera, lo aprecio, y lo quiero”, dijo Joan Gaspart en reportaje con Modo Fontevecchia. “Y lo quiero por muchas razones personales: por econocerlo desde que era un niño, por haber seguido toda su carrera y tal; lo aprecio muchísimo”.

—Ese sentimiento suyo respecto , ¿le parece que representa a todos los catalanes?

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—No lo sé, el mío seguro. Lo que pasa que también es verdad que solamente hay una persona, que en este caso es con quien usted habla, que era presidente del Barça y que fichó a Messi cuando tenía 13 años. Pero bueno, en cualquier caso, lo que sí le puedo adelantar es que los barcelonistas lo quieren mucho (...) y existe un agradecimiento eterno que siempre tendremos hacia él. Y además estamos seguros de que el día que deje de jugar a fútbol el equipo que actualmente está, pues se vendrá a vivir a Barcelona y ojalá pueda ser nuestro embajador durante muchísimos años. Eso es el sentimiento que tenemos los barcelonistas.

—¿Gritó los goles de Argentina contra Inglaterra?

—A mí que me gusta mucho el fútbol... No físicamente, pero sí futbolísticamente hablando. Sobre todo el primero de los goles que fue una obra que todos los ingleses estaban pendientes de que iba a picar el córner. (...)

A los que nos gusta el fútbol y lo miramos como toda la jugada: el mérito por una mentalidad excepcional es para Messi. Y en el segundo gol... Eso solamente lo hace un jugador de la categoría ya no futbolística, sino mental de Messi, que es un fuera de serie. ¡Hay que reconocerlo! (...) En el momento que Inglaterra metió el gol, yo dije a mi mujer y a mis hijos: “Ahora Messi se va a poner las botas y va a jugar en serio”.

—Usted fichó a los dos mayores futbolistas del mundo: Messi y Maradona.

—Y además con historias muy diferentes. Yo fui a Argentina a fichar a Maradona cuando jugaba en el Argentinos Juniors. Y fracasé, porque después de largas discusiones con el Argentinos Juniors no hubo forma. Y eso que a Diego le hacía ilusión, era también un niño en aquella época, pero no pudo venir a Barça y yo me tuve que volver a Barcelona sin él. Al cabo de unos años, Maradona se fue de Argentinos Juniors a Boca Juniors. El Barça volvió a intentar su fichaje y me volvieron a pedir que fuese a Argentina a ver si esta segunda vez tenía más suerte. Y la tuve. Diego quería venir a Barcelona, hablé con el presidente de Boca, intervino Julio Grondona (por entonces poderoso presidente de la AFA), y después de muchas discusiones futbolísticas, Maradona vino al Barça. Por cierto, tuve que salir de Buenos Aires con la policía porque me querían matar... ¡Cómo me podía llevar yo a Maradona fuera de Argentina! Pero bueno, yo el era el Barça y quería que Diego jugase en el Barça, y vino al Barça”.