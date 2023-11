Kun Agüero, invitado a Abu Dhabi para estar en la Fórmula Uno

De Miami a Abu Dhabi. Y allí está Kun Agüero invitado por una firma internacional para participar de una nueva fecha del compeonato internacional de Fórmula Uno como algo más que un simple espectador vip en el circuito de Yas Marina de la mencionada ciudad emiratí.

Ayer por la tarde el exjugador de la Selección Nacional, le entregó el premio de la pole position a uno de los competidores más exitosos de esta temporada: el holandés Max Verstappen. Esto lo habilitó a compartir la primera línea en el puesto de largada con Charles Leclerc, el monegasco corredor de Ferrari.

Me lo firmás. “Es muy extraño porque todo el fin de semana fue bastante difícil”, dijo Verstappen minutos después de haber logrado el mejor resultado de la pole position de Yas Marina y antes de encontrarse con Kun Agüero para recibir el premio por ese resultado. “No me esperaba esto en absoluto, una primera línea, es increíble”, se alegró el monegasco, quien admitió cuál será el objetivo de la Scuderia el domingo. El momento de Verstappen con Agüero fue risueño, no muy extenso, pero sí denotaba admiración mutua o denotaba ese respeto que se tienen los deportistas de elite. El premio fue en un punto simbólico, netamente un acto publicitario, aunque es probable que Verstappen se lo quede porque le pidió al Kun que le imprima su autógrafo. Con el título del mundo de Fórmula Uno ya garantizado para Max Verstappen y el equipo de Red Bull, el principal atractivo de la carrera de hoy en Abu Dhabi será la lucha entre Mercedes Benz y Ferrari para definir qué escudería termina segunda en el campeonato.