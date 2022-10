Larreta reorganiza su campaña a partir del anuncio de su relación con Milagros Maylin

Una cuestión menos a resolver para comenzar a definir el plan de campaña del año próximo. La presentación pública de su universo afectivo estaba en la agenda de objetivos de Horacio Rodríguez Larreta hace más tiempo del que se presupone. En un ámbito televisivo cuidado y con una puesta pensada sin dejar librado nada al azar, el político de Juntos por el Cambio se sentó frente a Luis Novaresio para grabar el reportaje que la señal La Nación Más emitiría hora y media después. En la previa a la grabación propiamente dicha ambos tuvieron una conversación para dar el último toque antes que las cámaras de televisión se encendieran. Esto es una práctica algo usual que se gestiona cuando un entrevistado dará una primicia que se intuye tendrá repercusiones inmediatas. Varias horas antes de la medianoche del miércoles –hora en que se emitió el programa de Luis Novaresio– lo que finalmente sucedería allí ya se había filtrado en redacciones de medios de todo tipo, incluso en algunos programas de televisión comentaban lo que iba a suceder pero sin dar nombre alguno.

Tan solo mencionaban que “un político” informaría en un “programa de televisión” una situación de índole personal. La inminencia del blanqueo en cámara de una relación que para muchos ya era conocida fue el monotema en la sala de prensa del coloquio de IDEA que ese miércoles tenía su primera jornada en Mar del Plata.

Igualmente, tampoco se organizaron pequeños meetings para ver en grupo cómo Horacio Rodríguez Larreta lo haría o cómo sería ese reportaje. Era obvio que se filtraría por redes el recorte de esa declaración más rápido que si dicho político anunciara finalmente la eliminación del impuesto que el gobierno porteño cobra a las compras con tarjeta de crédito en la Ciudad.

Nueva etapa. En un momento del reportaje, Horacio Rodríguez Larreta habló sobre que tiene tres hijas de “26, 20 y 6 años, las cuido mucho y me parece que mantener el bajo perfil es parte de cuidarlas”. (N de R: la hija de 26 es de una relación anterior de Bárbara Diez y su padre vive en Barrio Parque). Con ese pie y como al pasar, Luis Novaresio preguntó: “¿Estás en pareja?”. Y eso detonó lo que hace más de 48 horas se expande en redes, medios y hasta en eventos corporativos y, por supuesto, en el coloquio de IDEA.

Ante un Novaresio aplomado, el político dijo: “Estoy muy bien Luis, me enamoré… estoy muy bien con eso”, respondió Larreta. “Se llama Milagros, me hace muy bien, siento que me descontractura… me desestructura. Yo a veces soy un poco rígido, duro. Siento que ella me ablanda, que me hace bien, es una mujer supercomprometida con su trabajo. Es muy inteligente, apasionada… Nos reímos mucho, me hace reír, tiene una energía positiva, buena onda. Me hace bien en ese sentido. Es muy sensible, muy familiera… Estoy muy bien”.

Como sucede en estos casos, en los grupos de WhatsApp de todo tipo se compartieron imágenes de la mujer que completa el esquema de pareja de Horacio Rodríguez Larreta. Son estos, momentos donde hasta quienes se ubican en el sector de los poco curiosos de la vida personal de los demás, ese día lo toman como un “permitido”.

Milagros, como dijo Larreta, es Milgros “Mili” Maylin y trabaja en el Gobierno de la Ciudad. Es otra de las que cuando María Eugenia Vidal perdió la gobernación de la provincia de Buenos Aires, se sumaron al equipo porteño. “(Milagros) trabajó mucho en el programa de integración de villas en la Provincia”, explicó Larreta.

Quién es. Ella tiene 36 años, él cumplirá 57 el próximo 29 de octubre. Según su CV, Milagros Maylin es licenciada en Ciencias de la Comunicación de la Universidad Austral, tiene un máster en Administración de Empresas en el IAE Business School, y respectivos posgrados en la Universidad de San Andrés y otro en el Eseade. Hasta ingresar a la actividad pública, trabajó en el sector de telecomunicaciones. Fue luego directora de Tercera Edad de la Ciudad, directora de coordinación y subsecretaria de Integración Social y Urbana en la gestión bonaerense, jefa de gabinete de la Secretaría de Integración Social y Urbana (Villa Carlos Mugica) y, desde agosto de 2021, secretaria de Bienestar Integral, dentro del Ministerio de Salud de la Ciudad, a cargo de Fernán Quirós. “Definitivamente me imagino que ella me acompañe en la campaña”, dijo Larreta.

Así como Larreta dice estar descontracturado con esta relación, quienes también están relajados con el blanqueo son varios integrantes del larretismo, a quienes desde hace más de un año las preguntas sobre el romance provocaban una incomodad llamativa y unas torsiones de cuello hasta graciosas para disculparse por no responder.