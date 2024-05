Lionel Messi causó furor en las redes con un video actuando en inglés con Will Smith y Martin Lawrence

En el pasado, las colaboraciones entre Lionel Messi y Will Smith supieron revolucionar a todos sus fanáticos. Ahora, con el afán de replicar ese éxito en conjunto y promocionar una nueva serie, surgieron nuevas imágenes que desataron una avalancha de reacciones en las diferentes redes sociales. Durante sus 20 años de carrera, las veces que Messi dejado de lado su característico acento rosarino para comunicarse en otro idioma son casi inexistentes y por eso son tan llamativas.

En su época en Barcelona, llegó a decir algunas palabras en catalán y, en algunos viajes a China o Japón, se atrevió con expresiones sueltas en programas y conferencias. Sin embargo, el mejor jugador del mundo se animó a hablar en inglés, para interpretar un papel en el tráiler de la película "Bad Boys 4".

Esta serie de películas, también protagonizada por Martin Lawrence, lanzó otra brillante colaboración con Messi. En el video, el argentino toca el timbre de la casa donde están los actores, sorprendiendo a los personajes que interpretan a los detectives del Departamento de Policía de Miami, Mike Lowrey y Marcus Burnett.

En ese instante, Messi pronuncia su primera línea: "¿Bad Boys?". "Casa equivocada", responde Lawrence antes de cerrar rápidamente la puerta. "Mucho gusto", añade Smith en español, dejando al futbolista del Inter Miami sin respuesta.

Al inicio del trailer, se puede ver a Butler tocando la puerta con la intención de unirse a ellos. A partir de ahí, lo someten a una serie de pruebas para evaluar sus habilidades. Tras no superar ninguna, ambos se encuentran sentados en el sillón sin imaginar que el timbre sonaría de nuevo, y mucho menos que aparecería Messi.

En ese mismo hilo de la publicidad, horas más tarde, se publicó un video al Lionel Messi tituló: “Pateando con los chicos”. Alli, se lo puede ver al rosarino jugando con la pelota y los dos actores que protagonizan esta nueva serie.

Hace casi un año Lionel Messi revolucionó el mundo del fútbol de Estados Unidos arribando al Inter Miami y tenerlo en el día a día es algo que David Beckham aún no logra asimilar del todo. En ese contexto, el dirigente y ex futbolista inglés dio detalles del proceso para convencer al capitán argentino y reveló cuál cree que fue el motivo por la decisión del campeón del mundo en llegar a las Garzas y a la Major League Soccer (MLS).

En una entrevista con el podcast Smartless, el propietario del equipo de la Florida reflexionó sobre la llegada de Messi y lo arduo que fue lograrlo: “Fue mi visión desde el primer día. Cuando presenté el equipo y traté de unir el escudo y los colores, la última diapositiva de la presentación con los creativos fue una foto de Messi con la camiseta de Miami. Así que mi sueño siempre fue traerlo a nuestro equipo”.

Luego, viviendo el sueño de contar con el astro argentino en su equipo, Beckham admitió que es algo que todavía no termina de dimensionar. “Todavía no lo puedo creer. Cada vez que alguien se gira y me dice que tienes a Messi en tu equipo... es surrealista”.

En esa misma línea agregó: “Decir que tenemos probablemente al mejor jugador que jamás haya jugado este deporte, el jugador más exitoso que jamás haya jugado este deporte, y está jugando en Miami, en la MLS”.

Por otro lado, ahondando en más detalles sobre el trabajo que implicó convencer al rosarino para que sea parte de su equipo, el inglés reveló inéditos detalles de todo lo que hizo para hacerlo posible. Incluso, el ex Manchester United recordó una charla que tuvo con Leo, donde el argentino le comentó que algún día le gustaría vivir en Miami. Dicha conversación le quedó grabada y fue el disparador para iniciar el operativo por el capitán de la Scaloneta.

“Tomó mucho tiempo, comenzamos el proceso cuatro o cinco años antes de que él viniera. Me colé en el hotel de su papá y le dije: 'Quiero fichar a tu hijo, sé que no vendrá ahora, pero en algún momento quiero traerlo a Miami'”, recordó el ex Real Madrid y Milan.

Asimismo, el ahora dirigente de 49 años aseguró que el detonante para que Messi se incline por llegar a la MLS cuando el fútbol de Arabia Saudita había ofrecido un contrato multimillonario, fue la posibilidad de expandirse en un mercado como el estadounidense y el estilo de vida que tendría en la ciudad costera.

“Muchos jugadores querían ir a Arabia Saudita en ese momento y él tenía muchas ofertas, obviamente, sobre la mesa. Pero es muy inteligente, sabe lo enorme que es el mercado estadounidense, las oportunidades que se pueden tener. Y creo que también vio la vida que yo, mis hijos y mi esposa teníamos en Los Ángeles. Esa fue su decision”, cerró.

