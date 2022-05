Martín Fierro: Elba Marcovecchio confirmó la ausencia de Jorge Lanata y contó los motivos

Jorge Lanata y su flamante esposa, la abogada Elba Marcovecchio, no asistirán a los premios Martín Fierro 2022. Este viernes viajan a Miami, donde el periodista tiene compromisos laborales que debió postergar luego de haberse contagiado de Covid-19.

La letrada confirmó la noticia a PERFIL y brindó los detalles de su decisión. "Íbamos a viajar el 29 de abril y cuando Jorge dio positivo de coronavirus se reprogramó el viaje para el 13 de mayo", señaló Marcovecchio.

En ese sentido, explicó que Lanata debe viajar a Estados Unidos para trabajar en un documental para Nat Geo y ella lo acompañará.

Fernando Burlando y Jorge Lanata,

El conductor de Lanata sin Filtro prepara la serie “Hache”, que pone el foco sobre las problemáticas humanas y sociales ignoradas por la política y los medios. Los "invisibles" en distintas pueblos de América. El nombre “Hache” alude a una realidad que está pero no se nombra y, en tanto, lo que no se nombra no existe.

Lanata entonces no estará este domingo 15 de mayo en el Hotel Hilton para la premiación. Sin embargo, en las últimas semanas el periodista tuvo un alto perfil público: casamiento en Exaltación de la Cruz, Covid- 19 y polémicas varias.

Con Fernando Burlando y Barby Franco se enfrentó porque no lo invitaron al casamiento. En realidad la relación laboral con Elba Marcovecchio estaba rota, la ceremonia sólo reveló el conflicto. Con Luis Majul, fue algo ligth: sólo lo criticó por cómo llevó la entrevista con Alfredo Casero.

Abogada en tres años, viuda a los 34 y madre de dos hijos, la dura historia de la esposa de Lanata

Distinto a lo ocurrido con Florencia Peña, ya que el cruce sigue en ascenso. El periodista criticó La Pu... Ama y obtuvo la respuesta de la actriz. Más tarde, "se lamentó" por ella: "Hace fotos porno, me parece triste que alguien termine su carrera poniéndose en pelotas en internet, realmente me parece triste, me parece una lástima".

Lanata vuelve a los documentales

Hace 11 años estrenó la serie "26 personas para salvar el mundo", producida por el canal Infinito. En ese entonces viajó por distintos países y entrevistó a personalidades del ámbito político, religioso, científico y cultural para que dieran su visión sobre “cómo salvar el mundo”.

Desde Miami, el también escritor verá la trasmisión de los premios Martín Fierro junto con Marcovecchio. De esa manera, seguirá el veredicto de los jurados respecto de las nominaciones como "Mejor Labor Periodística" y "Mejor programa periodístico" por Periodismo para Todos.

FP CP