Matt Damon suma a su familia a los viajes de promoción de ‘La Odisea’

Matt Damon está en un muy buen momento profesional por el éxito taquillero de La Odisea. Esta superproducción del director Christopher Nolan incluyó además de un rodaje no muy fácil, otra tarea que para los actores también conlleva un ajetreo algo desgastante: la promoción de una película. Y en el caso de La Odisea, esta actividad es con muchas horas y millas de vuelo y como protagonista, Matt Damon no puede relegar esa tarea como sí pudieron Zendaya, Charlize Theron, y Ana Hathaway, ésta última porque está en el final de su embarazo.

Rodeado de mujeres. Uno de los puntos de promoción importantes fue China. Y allí Matt Damon sumó a “su equipo” personal, a su esposa argentina Luciana Barroso, y a dos de sus cuatro hijas, Stella, de 16 años; y a Gia, de 18. En otras ciudades, sobre todo, Nueva York y Los Ángeles, estuvo Isabella, de 20 años. Alexia, más reservada, es la mayor, y es hija de una pareja anterior de Luciana, pero Damon la adoptó legalmente como propia. Todas ellas estuvieron en Buenos Aires durante una prolongada estadía donde los Barroso-Damon alquilaron una confortable casa en el barrio de San Telmo.

Disyuntiva. “Antes estaba por demás convencido de ese debate que hay entre naturaleza y crianza, pero ahora creo que la naturaleza sí es un factor”, dijo Matt Damon en el podcast New Heights, en enero de 2026.

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El debate entre naturaleza y crianza analiza si la genética (naturaleza) o el entorno y las experiencias (crianza) definen el comportamiento, la inteligencia y la personalidad del ser humano. En líneas generales, la ciencia concuerda en que ambos factores interactúan de forma compleja y constante.

“Tus hijos llegan con ese espíritu, ese alma está ahí y hará lo que tenga que hacer”, prosiguió Damon en el podcast. “La crianza es muy importante, y uno como padre ayudará con eso, pero desde el principio, nuestros hijos son realmente quienes son, y a medida que crecen, todavía los ves en su etapa infantil, los ves como eran de pequeños”. Más allá de este interés psicosocial que a Damon le plantea la paternidad, siempre dice que su esposa e hijas le recuerdan qué es lo verdaderamente importante más allá de Hollywood.