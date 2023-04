Messi se sacó la ropa deportiva y posó con un look de 10 mil euros

Quizá si la Selección argentina no se hubiera consagrado campeona en el último Mundial de fútbol, la música elegida para la campaña que tiene como protagonista a Lionel Messi habría sido otra. Pero la canción que coescribió en 1977 esa dupla histórica que formaron David Bowie y Brian Eno queda perfecta en el video que Louis Vuitton produjo para mostrar a este tan particular modelo. Antes de comenzar a hablar –en castellano, o en “rosarino”, según sus coterráneos–, se escucha el verso, él único usado de la canción Héroes: “Entonces podemos ser campeones, solo por un día”. Con Messi como modelo, vestido en su totalidad por la marca de lujo francesa, caminando por un aeropuerto semivacío y luminoso, no hubiera faltado nada más. El resto lo hacen las redes sociales, los medios que replicaron las imágenes e, incluso, la propia cuenta de Instagram del jugador que, con 451 millones de seguidores, logró en menos de 24 horas una interacción que superó los 2,5 millones de likeos.

Por boca de... Pero toda campaña tiene un concepto, un nombre, un leitmotiv, y esta no fue la excepción. En este caso la palabra elegida es “horizonte” y para Messi, según dice el videoclip: “El horizonte para mí es mirar hacia el futuro, dejándome llevar por mi imaginación pensando en lo que podría pasar, lo que me depara el futuro, todas sus posibilidades. (...) No sé qué será lo próximo, qué me deparará mi futuro; me gusta imaginarme, pensar en cosas que pueden llegar a pasar... Pero realmemte no sé cuál será mi futuro”.

Con esta campaña, Messi volvió a posar para la marca francesa como único protagonista, sin la compañía de Cristiano Ronaldo. Y a su vez, sumó una opción para “vestir como Lionel” fuera de la cancha. Para quienes no opten por versiones similares y prefieran lo original, el “look Messi” cuesta unos 10.135 euros; sin el baúl ni el balón con monograma que la marca lanzó para el Mundial de Francia 1998.