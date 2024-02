Mirtha Legrand reunió a amigos en su cumpleaños

Al cierre de esta edición comenzaban a llegar los invitados más puntuales al festejo de los 97 años de Mirtha Legrand. Como el año pasado, la reunión para unas cincuenta personas se organizó en el piso que la conductora tiene frente a Plaza Alemania.

En tres mesas se ubicarán sus amigos, todos con sus correspondientes nombres y en la mesa principal, la incógnita era a quiénes ubicará a su lado Mirtha Legrand. El año pasado, la conductora sentó a cada lado suyo a Jorge Lanata y a Horacio Rodríguez Larreta, el candidato que Mirtha esperaba fuera presidente de la Nación. En ese febrero, la interna con Patricia Bullrich en Juntos por el Cambio todavía no había tomado ese tono violento que tuvo al poco tiempo. Si esa noche Mirtha incluyó en sus deseos que su candidato ganara, la realidad demostró que no se le cumplió. Fuera de esto, que esté o no su familia completa es casi un detalle aleatorio, no así el mensaje que Mirtha dé a los medios.