Muerte de Matthew Perry: Jennifer Aniston y David Schwimmer se sumaron a las despedidas de Courteney Cox y Matt LeBlanc

A lo largo de la década en que estuvieron al aire con "Friends", los seis protagonistas demostraron que el título del programa les quedaba pequeño, ya que todos ellos construyeron un vínculo único en la historia de la televisión mundial.

Desde las negociaciones de sus contratos, donde lograron obtener un millón de dólares por episodio cada uno, hasta sus apariciones públicas, Jennifer Aniston, Matt LeBlanc, Lisa Kudrow, David Schwimmer, Courteney Cox y Matthew Perry, quien falleció el 28 de octubre a los 54 años, siempre se mantuvieron unidos.

Pocas horas después de conocerse la muerte de su amigo, los actores enviaron un comunicado en conjunto en donde manifestaron su dolor ante la noticia. “Estamos todos absolutamente devastados por la pérdida de Matthew. Éramos más que simples compañeros de reparto. Somos una familia”, dice el texto. “Hay mucho que decir, pero ahora vamos a tomarnos un momento para lamentar y procesar esta pérdida insondable. Con el tiempo diremos más, cuando podamos. Por ahora, nuestros pensamientos y nuestro amor están con la familia de Matty, sus amigos y todos los que lo amaron en todo el mundo”, cierra el comunicado.

Después del especial de HBO Max que los reunió en 2021, el elenco volvió a encontrarse en el funeral del recordado personaje Chandler Bing. Courteney Cox, David Schwimmer, Jennifer Aniston y Matt LeBlanc optaron por compartir emotivos mensajes en sus redes sociales en memoria de su amigo, con quien compartieron inolvidables momentos tanto antes como después de la serie.

El homenaje de Jennifer Aniston a Matthew Perry

Jennifer Aniston dedicó largas líneas a su amigo y eligió una imagen de ellos dos ensayando con los guiones de Friends en la mano.

“Oh, vaya, esto me ha herido profundamente… Tener que despedirme de nuestro Matty ha sido una loca ola de emociones que nunca antes había experimentado. Todos experimentamos una pérdida en algún momento de nuestras vidas. Pérdida de la vida o pérdida del amor. Ser capaz de SENTARTE realmente en este dolor te permite sentir momentos de alegría y gratitud por haber amado a alguien tan profundamente. Y lo amábamos profundamente. Él era una gran parte de nuestro ADN. Siempre éramos los 6. Esta fue una familia elegida que cambió para siempre el curso de quiénes éramos y cuál sería nuestro camino. Matty sabía que le encantaba hacer reír a la gente. Como él mismo dijo, si no escuchaba la ‘risa’ pensaba que iba a morir. Su vida dependía literalmente de ello. Y vaya si logró hacer justamente eso. Nos hizo reír a todos. Y reírse mucho. En las últimas dos semanas, he estado leyendo nuestros mensajes de texto. Reír y llorar y luego volver a reír. Los guardaré por siempre jamás”, expresó con dolor Aniston.

Además, compartió en una segunda foto un mensaje que Perry le envió tiempo atrás: “Hacerte reír me alegró el día”.

“Matty, te amo mucho y sé que ahora estás completamente en paz y sin ningún dolor. Hablo contigo todos los días… a veces casi puedo oírte decir: ‘¿podrías ESTAR más loca?’ Descansa hermanito. Siempre me alegraste el día…”, cerró Jennifer Aniston.

Courteney Cox recordó a Matthew Perry

En su perfil de Instagram, Courteney Cox compartió uno de sus recuerdos más queridos con Matthew Perry: una escena eliminada del episodio en el que Monica decide entregarse a la pasión con Chandler durante la boda de Ross en Londres. Esta secuencia se presentó en el especial de reunión de Friends de HBO Max.

“Estoy muy agradecida por cada momento que tuve con vos Matty y te extraño todos los días”, escribió la actriz junto al video. “Cuando trabajás con alguien tan estrechamente como lo hice yo con Matthew, hay miles de momentos que desearía poder compartir. Por ahora, éste es uno de mis favoritos”, agregó la actriz en su cuenta de Instagram.

“Para dar un poco de historia de fondo, se suponía que Chandler y Monica tendrían una aventura de una noche en Londres”, sostuvo Cox. “Pero debido a la reacción del público, se convirtió en el comienzo de su historia de amor. En esta escena, antes de empezar a rodar, me susurró una frase divertida para que la dijera. A menudo hacía cosas así. Era divertido y amable”, agregó sobre Matthew Perry.

En la toma alternativa que no se vio en la serie, Monica permanece sentada al lado de Chandler luego de que Ross sale de la habitación y le dice: “Está bien, tu turno”. Ante las risas del público, Cox sonríe y acusa a su compañero como autor de la frase: “¡Me dijo que lo dijera! ¡Él lo hizo!”.

David Schwimmer desafió su dolor con palabras dedicadas a Matthew Perry

David Schwimmer utilizó su cuenta de Instagram para compartir uno de los momentos más cómicos de la serie. Se trata del episodio en el que Chandler y Ross retroceden en el tiempo, mostrando los inicios de su amistad en la universidad con atuendos extravagantes de los años ochenta.

“Gracias por diez años increíbles de risas y creatividad. Nunca olvidaré tu impecable sincronización y entrega para la comedia. Podrías tomar una línea recta de diálogo y doblarla a tu voluntad, dando como resultado algo tan completamente original e inesperadamente divertido que aún asombra”, elogió Schwimmer a su amigo y colega Matthew Perry.

“Y tenías corazón. Con lo cual fuiste generoso y lo compartiste con nosotros, para que pudiéramos crear una familia con seis extraños. Esta foto es de uno de mis momentos favoritos contigo. Ahora me hace sonreír y llorar al mismo tiempo. Te imagino allí arriba, en algún lugar, con el mismo traje blanco, las manos en los bolsillos, mirando a tu alrededor… ‘¿Podría haber más nubes?'”, cerró el actor con uno de los latiguillos más recordados de Perry en la serie.

Matt LeBlanc despidió a Matthew Perry

Por su parte, Matt LeBlanc también hizo un homenaje y despedida a su compañero en su cuenta de Instagram. “Matthew. Me despido con gran pesar. Honestamente, los momentos que pasamos juntos están entre los momentos favoritos de mi vida”, se puede leer junto a varias fotos del set de Friends.

“Fue un honor compartir escenario con vos y llamarte mi amigo. Siempre sonreiré cuando piense en vos y nunca te olvidaré. Nunca. Extiende tus alas y vuela hermano, finalmente eres libre. Mucho amor. Y supongo que te quedarás con los 20 dólares que me debés”, cierra el tierno mensaje de Joey Tribbiani a Chandler Bing.

