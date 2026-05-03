Patricio Pron pasó por Buenos Aires para presentar su último libro

La obra de Patricio Pron se inscribe en una tradición literaria que no deja de tensionar los límites entre la experiencia personal, la memoria cultural y los procedimientos formales. En el libro En todo hay una grieta y por ella entra la luz, esa tensión alcanza un punto de madurez particularmente interesante: la novela no solo narra, sino que exhibe el proceso de su propia construcción, desplazando el centro hacia los márgenes y otorgando a las notas al pie un protagonismo inusual. Esta elección no es meramente estilística; implica una toma de posición frente a la literatura contemporánea y sus modos de producción.

La autoficción, género tantas veces sospechado de narcisismo o trivialidad, encuentra aquí una revitalización. No se trata de un yo que se exhibe sin mediaciones, sino de un sujeto que se desdobla en el acto de investigar, escribir y pensar. El protagonista, embarcado en la tarea de reconstruir la figura de Benjamin Fondane, permite que la pesquisa biográfica se transforme en un dispositivo narrativo donde lo central termina siendo el proceso, el rodeo, la deriva. Así, la novela se convierte en una reflexión sobre la imposibilidad de alcanzar un núcleo estable: todo relato es fragmentario, toda verdad es parcial.

En este sentido, la elección de Fondane no es casual. Intelectual multifacético, atravesado por las tragedias del siglo XX, su figura funciona como un espejo que devuelve al presente una imagen inquietante. La literatura, parece sugerir Pron, no solo recupera el pasado, sino que lo reactualiza para interrogar el presente. Este movimiento especular permite que la narración oscile entre tiempos y registros, articulando una reflexión que es tanto histórica como existencial.

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Pero el verdadero hallazgo formal de la novela reside en su estructura. Las notas al pie, tradicionalmente relegadas a un lugar secundario, se convierten en el espacio donde ocurre lo más significativo. Allí se despliegan digresiones, asociaciones libres, desplazamientos que enriquecen el texto principal y lo desestabilizan. Esta inversión jerárquica invita al lector a reconsiderar su modo de lectura: ya no se trata de avanzar linealmente, sino de detenerse, volver atrás, explorar los intersticios.

La literatura de Pron se construye, entonces, como un juego de espejos donde cada elemento refleja y distorsiona a los demás. Este juego no es gratuito: responde a una concepción de la escritura como espacio de exploración y riesgo. En un contexto donde los modelos lingüísticos y las tecnologías de automatización parecen amenazar la singularidad de la creación, la apuesta por la complejidad y la originalidad adquiere un valor político. Escribir de este modo es resistir la homogeneización, afirmar la especificidad de una voz.

La presencia de Wiebke, figura clave en la novela, introduce una dimensión afectiva que complejiza aún más el dispositivo narrativo. Su mirada externa, a veces distante, a veces íntima, permite al narrador salir de sí mismo y confrontar sus propias certezas. En ese diálogo, la escritura se vuelve un espacio de negociación, donde lo personal y lo otro se entrelazan. La literatura, en este sentido, no es solo un ejercicio solitario, sino una forma de relación.

Asimismo, la intertextualidad cumple un rol fundamental. Las referencias a otras obras, desde Orgullo y prejuicio hasta diversas formas de écfrasis, no funcionan como simples homenajes, sino como mecanismos que expanden el campo semántico de la novela. Cada cita, cada alusión, abre una nueva capa de sentido, invitando al lector a participar activamente en la construcción del significado.

Finalmente, la reflexión sobre el acto de escribir atraviesa toda la obra. Pron plantea la necesidad de desarrollar métodos, pero también de abandonarlos; de encontrar una forma y luego deshacerse de ella. Esta lógica de permanente reinvención es lo que mantiene viva a la literatura. En un mundo donde la repetición y la estandarización parecen imponerse, la escritura se presenta como un acto de resistencia, una búsqueda incesante.

Así, En todo hay una grieta y por ella entra la luz no solo confirma la vigencia de su autor, sino que propone una forma de entender la literatura como un territorio en constante transformación. Un espacio donde los márgenes importan tanto como el centro, donde las preguntas valen más que las respuestas y donde, en cada grieta, se abre la posibilidad de una nueva mirada.