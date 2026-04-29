El millonario indio que busca evitar la eutanasia de los hipopótamos de Pablo Escobar

La historia de los hipopótamos en Colombia se remonta a la década de 1980, cuando el narcotraficante Pablo Escobar importó ilegalmente animales exóticos para su zoológico privado en la Hacienda Nápoles, ubicada en el departamento de Antioquia.

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Entre ellos había una pareja de hipopótamos que, tras la muerte de Escobar en 1993, quedaron sin control estatal ni depredadores naturales. En un entorno favorable —con abundante agua, clima cálido y vegetación— comenzaron a reproducirse de forma sostenida.

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Décadas después, la población creció hasta convertirse en la mayor manada de hipopótamos fuera de África, asentada principalmente en la cuenca del río Magdalena.

Por qué los hipopótamos son una especie invasora en Colombia

Las autoridades ambientales colombianas consideran a estos animales como una especie invasora. Su crecimiento descontrolado genera impactos en los ecosistemas locales y en las comunidades humanas.

Los hipopótamos pueden alterar los cursos de agua, competir con especies nativas y modificar el equilibrio ecológico. Además, representan un riesgo directo: son considerados uno de los animales más peligrosos del mundo.

En Colombia se registraron incidentes con pescadores y habitantes rurales, lo que llevó a reforzar la urgencia de implementar medidas de control.

Durante años, el Estado intentó frenar su expansión mediante programas de esterilización y monitoreo, pero los resultados fueron limitados frente al ritmo de reproducción.

La polémica decisión de eutanasia de los hipopótamos

Ante la falta de soluciones efectivas, el gobierno colombiano avanzó con un plan que contempla la eutanasia de aproximadamente 80 ejemplares.

La medida generó polémica tanto a nivel local como internacional. Mientras algunos especialistas sostienen que es una decisión necesaria para proteger el ecosistema, organizaciones ambientalistas cuestionan el sacrificio masivo y reclaman alternativas menos drásticas.

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El debate expone una tensión central: cómo equilibrar la conservación de la biodiversidad con el bienestar animal.

La propuesta de Anant Ambani para trasladarlos a India

En este contexto surgió una propuesta inesperada. Anant Ambani, hijo del magnate Mukesh Ambani —considerado el hombre más rico de Asia— ofreció trasladar a los animales a la India.

A través de su centro de rescate y conservación Vantara, ubicado en el estado de Gujarat, Ambani planteó hacerse cargo del traslado y brindarles “cuidado de por vida”.

El complejo alberga miles de especies y se presenta como un espacio de conservación, aunque también ha sido objeto de críticas por parte de activistas por las condiciones climáticas y el manejo de fauna.

Hasta el momento, el gobierno colombiano no confirmó si evaluará formalmente la propuesta.

Los desafíos de trasladar hipopótamos a otro continente

El eventual traslado de hipopótamos desde Colombia hasta la India implicaría una operación compleja y costosa. Se trata de animales que pueden pesar hasta tres toneladas y requieren condiciones específicas de transporte, manejo veterinario y adaptación a nuevos hábitats.

Además, especialistas advierten que el cambio de ecosistema podría generar nuevos problemas si no se garantiza un entorno adecuado. Por otro lado, la iniciativa reabre el debate sobre el rol de los zoológicos privados y los límites éticos en la gestión de fauna salvaje.

LV/ff