La revista Caras, del grupo Perfil, celebró sus 33 años con una gala iconica, donde desfilaron grandes celebridades del pais e integrantes del círculo rojo del poder. En una ocasión siempre especial, fue presentada la nueva directora de la revista, Mercedes Funes, y la nueva programacion de Caras TV, ademas de las novedades sobre Caras Brasil y Caras Portuga

Mercedes Funes y Jorge Fontevecchia

Las presencias fueron verdaderamente estelares. Junto a figuras como Moria Casán y Juana Viale desfilaron referentes del círculo rojo de la política y del mundo empresario.

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Así, Jorge Fontevecchia, CEO del grupo y el periodista que hace 33 años fundó la revista, recibió a una importante nómina de figuras públicas cuyos nombres suenan para las candidaturas con vistas a 2027.

Entre ellos estuvo el expresidente Mauricio Macri, quien atraviesa unos días de alto perfil al ser mencionado como un posible elegido del círculo rojo para disputar un posible retorno al poder el año próximo. En su partido, el PRO, están analizando los pasos a seguir con esa perspectiva.

Maximliano Pullaro y Jorge Fontevecchia

Macri tuvo un breve cruce que se llevó las miradas con la modelo Chloe Bello. Versiones lo conectaron románticamente con ella luego de su separación de Julian Awada, tras un largo matrimoinio.

También estuvo presente Jorge Brito, referente del Banco Macro, expresidente de River Plate, quien también sonó como posible candidato para el año que viene. Brito sonó fuerte como un potencial postulante empresario y outsider de la política, a semejanza de Macri pero desde "la vereda de enfrente". Mientras que Macri usó su gestión en Boca Juniors como trampolin politico para posicionarse en el campo opuesto al kirchnerismo, Brito podría pujar dentro del especio el espacio peronista, pero no K.

Moria Casán, Jorge Fontevecchia y su pareja, la periodista Gabriela López

En la espectacular Gala de Caras también se lo vio a Francisco de Narváez, quien lideró un grupo empresario que ofertó mil millones de dolares por quedarse con los activos de Carrefour Argentina. De Narváez es un conocedor de la interseccion entre fama y politica. Impulsó su figura desde la TV en el programa de Marcelo Tinelli y llegó a su primer cargo en en 2005, cuandol logró ser electo diputado nacional por la provincia de Buenos Aires por el Justicialismo. En 2009, en Unión-Pro, le ganó a Néstor Kirchner en la provincia de Buenos Aires.

El encuentro de Moria y Jorge Brito

En la fiesta también estuvo Marcelo Longobardi, periodista independiente que tiene en su haber haber incomodado tanto a los gobiernos kirchneristas como al actual de Javier Milei. Longobardi forma parte de la programacion periodistca de Editorial Perfil con su historico Resumen Matutino, que se emite por NetTV y Radio Perfil todas las mañanas, antes de pasarle el aire a Modo Fontevecchia.

Maximiliano Pullaro, gobernador de Santa Fe, fue otra de las presencias. Es parte de un grupo de jóvenes dirigentes politicos que buscan una renovación. En el caso de Pullaro, desde la Unión Civica Radical comenzo a sonar como un posible referente nacional, y fue parte de la creacion de Provincias Unidas, que buscó captar al sector de la sociedad que no responde a los extremos de la polarizacion que hoy se divide entre mileistas y kirchneristas y peronistas.

Así fue el encuentro y charla de Mauricio Macri y Chloe Bello en la Gala de CARAS

Entre celebrities y flashes se vieron a otros personajes del Circulo Rojo, como Raúl Olmos, presidente del grupo homónimo, que cuenta entre sus activos con el diario y el canal Crónica y la Fundacion Favaloro. Tambien estuvo el dirigente Gustavo Posse, ex intendente de San Isidro.

Las novedades de Caras Brasil y Caras Portugal

La Gala no fue solo un desfile de celebridades y personajes del poder en Argentina. También hubo anuncios relevantes por parte de la editorial, como la nueva programación de CarasTV.

Otro anuncio de la vuelta de la famosa Isla de Caras. También se destacó la presencia del grupo en el Carnaval de Río de Janeiro y el crecimiento de CarasTV en portugués.

LT