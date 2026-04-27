Ubicada en la costa de Palermo, la Villa Igiea se consolidó como uno de los hoteles de lujo más exclusivos de Italia. Construida a fines del siglo XIX, la propiedad conserva su impronta Belle Époque y se posiciona como un destino frecuente de celebridades internacionales.

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De acuerdo con versiones difundidas por la prensa europea, Dua Lipa y Callum Turner habrían elegido este enclave para celebrar su boda, atraídos por su privacidad, elegancia y valor histórico.

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Historia de Villa Igiea: el palacio siciliano que pasó de sanatorio a hotel cinco estrellas

La historia de Villa Igiea comenzó en 1899, cuando la familia Florio adquirió la propiedad con la intención de convertirla en un sanatorio. Sin embargo, el proyecto derivó en un hotel de lujo diseñado por el arquitecto Ernesto Basile, figura central del Art Nouveau italiano.

El interior fue decorado por artistas como Ettore de Maria Bergler, cuyos frescos aún distinguen sus salones. Con el tiempo, el edificio fue reconvertido y restaurado, especialmente tras la intervención del empresario Rocco Forte, quien impulsó su modernización respetando su esencia histórica.

Villa Igiea y la realeza: qué figuras históricas y celebridades se hospedaron

A lo largo de su historia, Villa Igiea fue elegida por miembros de la realeza y figuras del espectáculo. Entre ellos, Edward VII y Queen Alexandra, quienes visitaron el hotel en 1907.

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Durante el auge del cine europeo, celebridades como Sophia Loren, Burt Lancaster y Alain Delon se alojaron allí, consolidando su reputación como refugio de la élite internacional.

Cómo es Villa Igiea hoy: suites, vistas al mar y servicios exclusivos

Actualmente, Villa Igiea cuenta con más de 70 habitaciones y suites con vistas al Golfo de Palermo. Sus instalaciones incluyen un salón de baile Belle Époque, terrazas panorámicas y espacios gastronómicos de alta gama.

El hotel ofrece una experiencia orientada al lujo, con servicios personalizados, gastronomía local y ambientes que combinan historia y diseño contemporáneo, características que lo posicionan entre los alojamientos más prestigiosos de Europa.

Palermo como destino de bodas de lujo: por qué Sicilia atrae a celebridades

La ciudad de Palermo se convirtió en un destino clave para eventos internacionales. Espacios como el Teatro Massimo, su arquitectura histórica y su gastronomía —con platos típicos como arancini y cannoli— forman parte del atractivo.

El crecimiento del turismo de lujo en Sicilia responde a su capacidad de ofrecer paisajes mediterráneos, patrimonio cultural y privacidad, tres factores clave para celebridades que buscan escenarios exclusivos.

LV/ff