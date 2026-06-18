La salud de Chiche Gelblung volvió a generar preocupación durante este miércoles, luego de que trascendiera que el periodista y conductor de 82 años fue nuevamente internado en la Ciudad de Buenos Aires. El reingreso se produjo apenas cuatro días después de haber recibido el alta médica, tras permanecer casi un mes hospitalizado, en un cuadro que mantiene en alerta a su entorno familiar y profesional.

Según se informó, Gelblung volvió a ingresar al Sanatorio Mater Dei luego de presentar un cuadro febril que encendió las alarmas. Pese a su resistencia inicial a regresar a una institución médica, fue su familia la que lo convenció de someterse a nuevos controles ante la aparición de síntomas que generaron preocupación.

La nueva internación se da en un contexto delicado, ya que el periodista venía de atravesar una internación prolongada de 30 días, varios de ellos en terapia intensiva. En ese período enfrentó complicaciones graves que pusieron en riesgo su vida y requirieron tratamientos médicos complejos.

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En medio de la inquietud por su estado, comenzaron a trascender detalles sobre el delicado cuadro clínico que atraviesa el conductor, quien continúa bajo observación médica mientras los profesionales evalúan la evolución de las distintas patologías que lo afectan de manera simultánea.

Chiche Gelblung tiene un cuadro médico con múltiples complicaciones

En las últimas horas, la periodista Fernanda Iglesias brindó detalles sobre la situación de salud de Gelblung al aire del programa Puro Show (eltrece) y explicó que se trata de un escenario clínico complejo. “Para que entendamos un poco qué es lo que tiene Chiche, porque no es una sola cosa. Tiene varias cosas distintas”, señaló la panelista.

Según relató, el periodista había estado internado en terapia intensiva a raíz de una trombosis en uno de sus tobillos. Como parte del tratamiento, los médicos le colocaron dos stents para mejorar la circulación y fue anticoagulado, un procedimiento habitual en este tipo de afecciones vasculares.

El periodista venía de atravesar una internación prolongada de 30 días.

A este cuadro se sumó una grave complicación en uno de sus pies. Iglesias explicó que Gelblung presenta una llaga en la planta del pie que derivó en una infección severa y en un cuadro de gangrena. “Tiene en la planta del pie una llaga que le produjo una infección y también una gangrena. Entonces tiene el pie muy complicado”, afirmó al aire.

La situación llegó a ser tan delicada que, en determinado momento, los médicos evaluaron la posibilidad de una amputación. Sobre esa instancia crítica, la panelista reveló una frase contundente del propio conductor: “Él dijo: ‘Antes que morirme, prefiero que me corten el pie’”.

Esta lesión también afecta directamente su movilidad. Si bien puede caminar con dificultad, el dolor que le provoca la afección es una de las razones por las que actualmente utiliza silla de ruedas para desplazarse.

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Qué se sabe sobre la salud de Chiche Gelblung

Respecto del reingreso al sanatorio, Iglesias explicó que todo comenzó pocos días después del alta, cuando Gelblung levantó fiebre. “La familia lo convenció de volver al Mater porque él no quería”, detalló, al referirse a la negativa inicial del periodista a ser nuevamente internado.

Una vez en el centro médico, los profesionales detectaron además un problema respiratorio que motivó un seguimiento más exhaustivo de su estado general. No obstante, se aclaró que no fue necesario su traslado a terapia intensiva y que permanece alojado en una habitación común, bajo observación constante.

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Otro de los factores que complejizan su cuadro clínico es una insuficiencia renal crónica. Según reveló la periodista, Gelblung recibe diálisis tres veces por semana, un tratamiento que forma parte de su rutina médica y que se suma al resto de las patologías que enfrenta.

“Tenemos la trombosis, insuficiencia renal, diálisis tres veces por semana y la infección en el pie”, resumió Iglesias, aunque llevó tranquilidad al remarcar que, dentro de este contexto, el conductor “está estable” y acompañado por un equipo médico que monitorea su evolución.