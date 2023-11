La innegable belleza de Buenos Aires atrajo la atención de Conan O'Brien y su sofisticado equipo de producción, quienes decidieron aterrizar en la ciudad para capturar cada detalle. El renombrado presentador de televisión, comediante, escritor, productor y músico se encuentra en Argentina filmando un episodio para su nuevo emprendimiento de entretenimientos "Team Coco".

La parodia internacional de HBO a Javier Milei: “It´s Conan”

Su conexión cercana con Viggo Mortensen y su admiración por el Papa Francisco fueron los motivos que lo llevaron al país, convirtiéndolo en un auténtico seguidor del Club Atlético San Lorenzo de Almagro.

Además de explorar el Nuevo Gasómetro, la estrella estadounidense paseó por las calles de Recoleta y la peatonal Florida. En una parrilla cercana, aprovechó la oportunidad para saborear las delicias culinarias locales junto a su camarógrafo.

Su última y sorprendente aparición tuvo lugar en la TV Pública, durante el programa del 22 de noviembre de Mañanas públicas. O'Brien se acercó al canal para expresar su respaldo a los trabajadores, después de que el recién electo presidente, Javier Milei, anunciara su privatización así como de otras empresas nacionales como Télam, Radio Nacional e YPF.

"Hay que llevarlo de un día a la vez. Y confiamos en que todo estará bien", agregó O'Brien, cuya reflexión mereció los aplausos de quienes estaban realizando sus labores en el estudio de la Televisión Pública.

A 60 años de la muerte de John F. Kennedy: así son los herederos, sus tres nietos

Luego, con un muy buen español y sus divertidas morisquetas que lo caracterizan, se animó a dar el informe de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires en vivo.

Después de contar que tan congestionadas se encontraban los accesos a la ciudad, O’Brien dio algunos consejos: “Recuerden no usar el celular mientras conducen, abrocharse el cinturón de seguridad, prestar atención a todas las reglas de tránsito y no beber ni una gota de alcohol”.

¿Quién es Conan O'Brien?

Es un comediante, escritor, productor y presentador de televisión estadounidense nacido el 18 de abril de 1963 en Brookline, Massachusetts. Es reconocido por su estilo único de comedia, que combina ingenio, humor autocrítico y un toque absurdo.

Filtran un horrible mensaje escrito por Pax, el hijo de Angelina Jolie y Brad Pitt, contra su padre: "Sos despreciable"

Aunque inicialmente ganó fama como escritor y productor de programas de comedia, alcanzó la cima como presentador de late-night talk shows. Su carrera despegó cuando fue seleccionado para suceder a David Letterman en Late Night with Conan O'Brien en 1993. Aclamado por su enfoque innovador y elementos cómicos frescos, el programa se transmitió en la cadena NBC.

Posteriormente, O'Brien fue anfitrión de The Tonight Show with Conan O'Brien en 2009, pero su mandato fue breve debido a desafíos en la programación de la cadena. Después de dejar The Tonight Show, inició su propio programa de entrevistas, Conan, en TBS, donde continuó deleitando a su audiencia con su distintivo estilo humorístico.

JCCL / Gi