John Fitzgerald Kennedy paseaba en una caravana de autos por las calles de Dallas en compañía de su esposa, Jacqueline Kennedy, en la mañana soleada del 22 de noviembre de 1963 cuando fue alcanzado por varios disparos. Apenas treinta minutos después, el entonces presidente de Estados Unidos fue declarado muerto. A seis décadas del impactante atentado que estremeció al mundo, hoy sus tres nietos, Rose, Tatiana y Jack, perpetúan su legado.

La historia familiar de los Kennedy estuvo marcada durante muchos años por la tragedia.

El comienzo de la dinastía Kennedy

El 12 de septiembre de 1953, el entonces senador JFK contrajo matrimonio con Jacqueline Bouvier, más conocida como Jacqueline Kennedy Onassis, una reportera del Washington Times Herald a la que había conocido durante una cena dos años antes.

La propuesta de matrimonio la hizo por teléfono mientras "Jackie O" cubría la coronación de Isabel II en Londres. La boda se llevó a cabo en la iglesia de Santa María de Newport, donde la novia lució un vestido de seda marfil diseñado por la afroamericana Ann Lowe. Su taller sufrió una inundación diez días antes, dañando el vestido nupcial y los de las damas de honor.

John Fitzgerald Kennedy junto a Caroline

Después de un aborto en 1954, la pareja dio la bienvenida a su primera hija, Arabella, en agosto de 1956, pero lamentablemente nació sin vida. Un año después, nació su hija Caroline, seguida de su único hijo varón, John F. Kennedy Jr. (conocido como John John), en 1960, quien falleció en 1999 en un trágico accidente aéreo en Cape Cod, Massachusetts, junto a su esposa, Carolyn Bessette, y su cuñada Lauren.

Poco antes del asesinato de JFK en 1963, nació su cuarto hijo, Patrick, quien falleció dos días después debido a problemas respiratorios.

La única hija superviviente del matrimonio, Caroline, recibió educación en la Casa Blanca con un plan organizado por su madre. Su vida cambió drásticamente cinco días antes de cumplir seis años, cuando su padre fue asesinado. Después del atentado, ella, su madre y su hermano se mudaron a Georgetown, Washington, y más tarde a un departamento en la Quinta Avenida de Manhattan.

La heredera estudió Derecho en la Universidad de Columbia y, en diciembre de 2008, expresó su deseo de ser senadora en reemplazo de Hillary Clinton, aunque finalmente no logró ese cargo.

John Fitzgerald Kennedy junto a Caroline

A lo largo de los años, Caroline Kennedy escribió varios libros, desempeñados roles como directora de la Oficina de Alianzas Estratégicas para el Departamento de Educación de la Ciudad de Nueva York, presidido la Kennedy Library Foundation, asesorado en el Harvard Institute of Politics y servido como embajadora de Estados Unidos en Japón. Además, es miembro de los colegios de abogados de Nueva York y Washington D.C., entre otras actividades.

Herederos de John F. Kennedy

Durante su empleo en el Departamento de Cine y Televisión del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, Caroline entabló conocimiento con el diseñador de exposiciones Edwin Schlossberg, con quien contrajo matrimonio en 1986. La pareja tuvo tres hijos: Rose Kennedy Schlossberg (35 años), Tatiana Celia Kennedy Schlossberg (33 años) y John Bouvier Kennedy Schlossberg (30 años).

La primogénita de Jacqueline y John Fitzgerald Kennedy, Rose (nombrada en homenaje a su bisabuela materna Rose Kennedy), nació en Nueva York y recibió su educación en la escuela Brearley en el Upper East Side. Desde su infancia, mantuvo una estrecha relación con su abuela Jackie Kennedy: era común verla paseando por el exclusivo vecindario neoyorquino donde vivían, además de compartir un notorio parecido físico. Después de completar la escuela, la nieta mayor de JFK estudió Literatura en la Universidad de Harvard, graduándose en 2010. Aunque su pasión siempre fue el cine, para lo cual tomó varios cursos.

Caroline Kennedy

Aunque la política no es de su interés, Rose participó en la campaña presidencial de Barack Obama en 2008 y fue voluntaria durante la campaña del demócrata Alan Khazei para el Senado en 2010.

En 2016, Rose Schlossberg, junto con Mara Nelson-Greenberg, lanzó End Time Girls Club, una serie web apocalíptica en YouTube. "Surgió como respuesta a la forma en que la ciudad de Nueva York respondió al huracán Sandy y cómo la gente estaba tremendamente mal preparada, especialmente las chicas en modo damisela en apuros", explicó la joven en su momento.

"Pensé que sería interesante crear un mundo donde las chicas tuvieran que ser supervivientes sin comprometer su factor de belleza", agregó.

Caroline Kennedy como embajadora de EEUU en Japón.

El 14 de mayo de 2022, Rose se casó con el empresario hostelero Rory McAuliffe en su casa en Ojai, California. La boda contó con la presencia de 300 invitados, incluyendo a Maria Shriver y David Letterman.

La segunda hija de Caroline Kennedy, Tatiana, estudió Historia en la Universidad de Yale y luego completó un máster en Historia de Estados Unidos en la Universidad de Oxford en 2014. Es una reconocida periodista y escritora comprometida con el medio ambiente, habiendo colaborado como columnista y reportera en medios como el Times, Bergen Country Record y Bloomberg View.

En el 50º aniversario del asesinato de su abuelo, pronunció un discurso durante la ofrenda floral en el monumento conmemorativo de Runnymede, en Surrey, junto al embajador de Estados Unidos en Reino Unido.

Caroline Kennedy junto a sus hijos.

En septiembre de 2017, Tatiana contrajo matrimonio con el médico George Moran, su pareja desde la universidad, en la isla de Martha's Vineyard (Massachusetts), en la finca Red Gate Farm propiedad de su familia. La pareja tiene un hijo, el primer nieto de Caroline Kennedy.

John Bouvier Kennedy Schlossberg, tras los pasos de su abuelo

John Jack, el menor de los nietos de JFK, opta por el nombre Jack a pesar de haber recibido su primer nombre en honor a su abuelo. Su trayectoria educativa incluye estudios en The Collegiate School, la institución educativa más antigua de Estados Unidos ubicada en el Upper West Side de Nueva York. Después de completar la escuela, obtuvo su grado en Historia en la Universidad de Yale en 2015 y posteriormente cursó estudios de Derecho en Harvard, institución en la que también estudió su abuelo materno. Además, completó un máster en Derecho y Negocios.

En algunas ocasiones aseguró que la política podría ser de su interés, a sus 30 años aún no dio un paso definido en ese ámbito. Anteriormente, trabajó como becario para John Kerry cuando este era senador, antes de que fuera designado como Secretario de Estado por Barack Obama. Jack fue colaborador de diferentes medios como The Washington Post y The New York Times, y fue pasante en empresas como Rakuten y Suntory Holdings Limited mientras acompañaba a su madre en su trabajo en Japón.

John Bouvier Kennedy Schlossberg

En 2020, no dudó en unirse a su madre para pronunciar un discurso en la Convención Nacional Demócrata después de la nominación de Joe Biden como candidato presidencial. Expresó su apoyo a Biden, enfocándose en temas cruciales para su generación, como el cambio climático, la injusticia racial sistémica y la accesibilidad a la atención médica.

John Bouvier Kennedy Schlossberg junto a su madre y el ex presidente de EEUU, Barack Obama.

En una entrevista en el programa Today Show de 2017, sostuvo: “Me inspira el legado familiar de servicio público, es algo que me hace sentir orgulloso, pero todavía estoy tratando de labrarme mi propio camino y no tengo nada decidido”.

