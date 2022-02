Cuando una cordobesa enamoró al futuro presidente Kennedy

Él tenía 23 años, acababa de egresar de la Universidad de Harvard con honores, era millonario y tenía el aspecto de un galán de Hollywood. Y mientras el mundo ardía como una antorcha por la Segunda Guerra Mundial, él andaba a caballo, enamorado de una argentina, por uno de los lugares más bellos del mundo: las sierras de Córdoba.



Su padre era diplomático en Europa y así conoció a otro destacado embajador, Miguel Ángel Cárcano y a su familia, que lo invitó a conocer Argentina. Vino en abril de 1941 y pasó quince días en la estancia San Miguel, cerca de Ascochinga, a 50 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba, donde entre cabalgatas y asados, profundizó su amistad con los hijos de Cárcano, sobretodo con su bellísima hija, Stella Carolina, más conocida como Baby. Muchos le atribuyeron una intensa historia de amor, que nunca fue confirmada.



Se escribieron cartas hasta el final de sus vidas. Una de ellas, enviada en 1942, guardada en el Museo J.F.K. escrita por ella, dice: “My love: te escribo porque he estado pensando en ti. Y recordando los buenos viejos tiempos. Me estoy comportando, pero no sé si tiene algún sentido si por lo que veo no vas a volver más, como me habías prometido. Ocho meses han pasado. Todo mi amor. Baby”.



Él no volvió, fue al frente de batalla del Pacífico a luchar por su país y se transformó en el primer presidente católico de Estados Unidos. Ella no terminó siendo la Primera Dama. No. Se transformó, en cambio, en la vizcondesa de Dudley, al casarse con el noble inglés William Ward e irse a vivir a Europa. Fallecería a los 102 años, hace poco, recordando siempre aquel amor de su juventud.



Él se llamaba John Fitzgerald Kennedy y se transformaría en presidente de los Estados Unidos, en el líder más poderoso del mundo y en una verdadera leyenda. Y tanto recordaba y comentaba sus buenos momentos pasados en Argentina, que años después de que lo asesinaran, su viuda Jackie volvió, con sus hijos, a pasar unos días en Ascochinga para conocer la tierra y los paisajes en los que él había sido tan feliz. Se alojaron en la misma estancia y también en la ciudad de Córdoba, en un gran departamento de la avenida Irigoyen, muy cerca del Patio Olmos, que tenían los Cárcano. Pasó hace unos cuantos años, en Argentina, en las sierras de Córdoba, una región de paisajes y de gente a las que, cuando se las conoce bien, muchos recuerdan por siempre.

(*) Autor de cinco novelas históricas bestsellers llamadas saga África.