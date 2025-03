La decisión del príncipe Harry de vivir alejado de la familia real británica es definitiva. Para muchos, es el resultado de su rebelión contra el rol de "repuesto" que le fue asignado al nacer como el segundo hijo del rey. Sin embargo, algunos expertos afirman que el duque de Sussex siempre tuvo en mente esta independencia y que su familia nunca lo consideró como una pieza de repuesto.

Según la biógrafa real Ingrid Seward, editora de la revista Majesty, los problemas de Harry se deben a una educación demasiado indulgente, especialmente por parte de su padre. En declaraciones a Fox News, Seward aseguró que si Carlos III hubiera sido más estricto con él –y en cierta medida con Guillermo– en su infancia, hoy no le causaría tantas preocupaciones.

El libro de Harry y su visión como "repuesto"

En su libro "En la sombra", Harry expresa su visión sobre su papel dentro de la realeza: "Me trajeron al mundo por si le pasaba algo a Guillermo. Nací para proporcionar apoyo, distracción, diversión y, si era necesario, una pieza de repuesto. Tal vez un riñón, una transfusión de sangre o una pizca de médula ósea". No obstante, Seward refuta esta percepción en su obra más reciente, "My Mother And I" (Mi madre y yo), donde afirma que la versión de Harry es errónea:

"Esto es completamente falso, pero es como Harry ha elegido verse a sí mismo, y ha permitido que esta percepción domine su vida, hasta el punto de que ahora ha hecho una carrera de ello".

Carlos III y su relación distante con Harry

Si bien Lady Di intentó que sus hijos tuvieran una infancia normal, tras su fallecimiento, Carlos III procuró no privarlos de ese estilo de vida. Sin embargo, hoy podría arrepentirse de no haber sido más estricto. "Creo que Carlos probablemente se arrepiente de no haber puesto más límites a sus hijos", comentó Seward.

Además de la falta de disciplina, Harry recriminó a su padre la escasez de muestras de afecto durante su crianza. Carlos III, al haber sido criado sin contacto físico, no pudo transmitirlo a sus hijos, y su relación con Isabel II se consolidó recién en su adultez.

Pese a los intentos de acercamiento, la relación entre Harry y su padre sigue siendo distante. Aunque la enfermedad del monarca parecía haber propiciado un reencuentro, no se ven desde hace meses y se desconoce si mantienen contacto. Por otro lado, la familia real británica no muestra interés en el nuevo programa de Netflix de Meghan Markle. Un portavoz del rey declaró: "Está demasiado ocupado", la misma respuesta oficial que se da cada vez que Harry regresa a Londres.

