Preocupación en Netflix por las malas críticas al programa de Meghan Markle y la incertidumbre sobre su contrato millonario

La cúpula de Netflix están en alerta tras el tibio recibimiento de ‘With Love, Meghan’, la serie de Meghan Markle que, a solo seis días de su estreno, ya quedó fuera del Top 10 de los programas más vistos a nivel global, incluyendo Estados Unidos y el Reino Unido. Aunque la duquesa celebró emocionada la llegada de una segunda temporada, una fuente de MailOnline reveló que este anuncio no garantiza la renovación de su contrato de 100 millones de dólares con el gigante del streaming.

Meghan Markle habló sobre sus intentos de suicidio:"Sabía que si no lo decía, lo haría. No quería seguir viva"

“No es un éxito rotundo”, admitió una fuente interna de Netflix, señalando que los episodios de la segunda temporada ya fueron grabados de forma consecutiva con los de la primera. “No hay garantía de que el contrato general con los Sussex haya sido renovado”, agregó.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Críticas devastadoras y dudas sobre su autenticidad

Desde su lanzamiento, ‘With Love, Meghan’ fue blanco de críticas mordaces. Con una modesta calificación del 11% en Rotten Tomatoes, el programa fue descrito como “un viaje del ego de Montecito que no vale la pena hacer” por Variety, mientras que The Guardian lo tildó de “inútil”. El Telegraph lo calificó de “ejercicio de narcisismo”, lleno de invitados que no hacen más que elogiar a la duquesa en su propia casa de producción.

Incluso su padre, Thomas Markle, expresó su descontento, criticando que Meghan haya optado por el apellido Sussex en lugar de Markle. Además, medios como The Hollywood Reporter y Variety mostrando poco entusiasmo por la serie, lo que aumentó la incertidumbre en Netflix, especialmente por su asociación con la marca de estilo de vida de Meghan, As Ever.

¿Peligran los planes comerciales de Meghan Markle?

Más allá del programa, Netflix había planeado lanzar productos de As Ever en sus nuevas tiendas en Hollywood, Filadelfia y Dallas. Sin embargo, la respuesta negativa al show generó dudas sobre cómo y cuándo se llevará a cabo este lanzamiento. “La serie fue ampliamente criticada y esto preocupa a los jefes de Netflix, ya que invirtió mucho en la línea de productos”, comentó una fuente de la empresa.

De visita en Colombia, Meghan Markle habló en español: "Lo aprendí hace 20 años en Argentina"

En medio de esta controversia, la comediante y estrella de Netflix, Christina Pazsitzky, también arremetió contra la serie, calificándola de "altamente inauténtica y poco auténtica". La comparó con Martha Stewart, destacando que, a diferencia de la gurú de estilo de vida, Meghan parece estar actuando más que mostrando una faceta real.

"Cuando Stewart apareció en televisión, la gente sabía que hacía todas esas cosas creativas en su vida real", señaló. "Pero Meghan Markle quiere que creamos que es apicultora, que hace sales de baño caseras y palomitas con aceite de trufa para sus amigos. Simplemente no es creíble".

Futuro incierto para el contrato millonario de los Sussex

El contrato de los Sussex con Netflix, firmado en 2021 por cinco años y 100 millones de dólares, tenía como objetivo convertir a la pareja en una de las grandes estrellas de la plataforma, al estilo de los Obama. Sin embargo, tras el estreno de su documental y el fracaso de otros proyectos, muchos analistas creen que ‘With Love, Meghan’ podría marcar el final de su relación con el gigante del streaming. "Si no hay audiencia, no habrá renovación", advirtió una fuente de la industria.