Se repite la historia: Isabel y Agustín Pantoja tienen un plan para evitar el pago de impuestos

Con el objetivo de saldar su millonaria deuda con Hacienda y comenzar de nuevo, Isabel Pantoja enfrenta uno de los periodos más intensos a nivel profesional de las últimas décadas. Con más de 20 conciertos ya confirmados en España como parte de su 'Gira 50 aniversario', la cantante planea sumar actuaciones en Europa y América Latina, donde goza de gran reconocimiento. Con un caché estimado en 80 mil euros por show, la artista busca no solo generar ingresos, sino también optimizar sus finanzas.

Isabel Pantoja tomó la drástica decisión de "apartar" a sus hijos de su testamento

En un giro estratégico revelado por la revista 'Lecturas', Isabel Pantoja traslado sus empresas a las Islas Canarias para aprovechar significativas ventajas fiscales y reducir así sus obligaciones tributarias. Su hermano y mano derecha, Agustín Pantoja, dio de alta una sociedad en Las Palmas de Gran Canaria llamada Tecan 4.40 SL el verano pasado. Esta empresa se dedica a la representación de artistas, actividades recreativas y de entretenimiento, así como a la gestión de salas de espectáculos y organización de eventos artísticos, centralizando así los asuntos profesionales de Isabel.



El traslado del entramado empresarial a Canarias ofrece beneficios fiscales significativos, ya que en este archipiélago no se aplica la reducción de IVA, y el impuesto se sitúa en un 7%, en comparación con el 21% de la península.

Este movimiento, completamente legal, permite a la tonadillera ahorrar una suma considerable en impuestos, especialmente teniendo en cuenta los millonarios ingresos previstos con su gira, que incluye paradas en ciudades como Madrid, Valladolid, Córdoba o Tenerife. Además, cabe destacar que tanto el promotor de los conciertos como la plataforma de venta de entradas y el merchandising de Isabel también tienen su sede fiscal en Canarias, sugiriendo una estrategia coordinada para obtener beneficios fiscales significativos.

Isa Pantoja sale en defensa de su madre a pesar de no tener relación: "No hay ninguna estrategia"

Un movimiento del que Isa Pantoja, cuya relación con la tonadillera está completamente rota, se enteró por la prensa y habló ante Europa Press, asegurando que no se trata de ninguna 'triquiñuela' de su madre para conseguir beneficios fiscales a pesar de que su residencia está -por el momento, ya que sigue adelante con sus planes de mudarse a Madrid- en Cantora.

"No hay ninguna estrategia, ella no se va a ir a Canarias" defendió rotunda, evitando revelar qué le parece que su tío Agustín haya creado una empresa en Gran Canaria -algo por otra parte completamente legal- solo para ahorrarse impuestos ya que no vive en el archipiélago sino en Medina Sidonia: "Pues no lo sé, pero no voy a decir nada, no voy a opinar de eso" se ha desmarcado.

A pesar de que ya tiró la toalla y perdió la esperanza de reconciliarse con su madre, Isa está muy pendiente de cada uno de sus movimientos y, muy sincera, confiesa que si finalmente la cantante se va a vivir a Madrid le parecería "muy buena idea" y se alegraría mucho por su progenitora. "No sé si en Madrid hará más vida y retomará sus planes, pero ojalá que sea así" expresó.

Unas declaraciones con las que vuelve a tender la mano a Pantoja, ya que aunque aseguró que da por zanjada su relación y no piensa volver a llamar a su madre, no duda en confesar que si la artista retomase el contacto con ella, no dudaría un segundo en correr a su lado con los brazos abiertos.

