Isabel Pantoja cumple 67 años: celebración lejos de su círculo íntimo y alejada de escándalos

Isabel Pantoja, la famosa cantante española, cumple 67 años este 2 de agosto. Aunque en el pasado solía celebrar su cumpleaños con espectaculares fiestas en su finca Cantora, este año será diferente. La artista decidió festejar en la más estricta intimidad.

Desde su regreso de su mini gira por Norteamérica en marzo, Isabel se enfocó en su carrera musical y está preparando un disco de duetos que se lanzará en 2024, en el que reversionará sus éxitos con estrellas como Gloria Trevi o Shirley Bassey. También estuvo organizando su gira por España, con paradas en Madrid, Sevilla, Barcelona y Gran Canaria.

En el ámbito personal, la cantante se está recuperando de una grave infección ocular que casi le hace perder la visión en uno de sus ojos. En las últimas semanas, estuvo siguiendo un tratamiento con colutorios y acudiendo regularmente a revisión con un oftalmólogo en Córdoba. Este revés de salud afectó a Isabel Pantoja, y sumado al reciente fallecimiento de su hermano Bernardo Pantoja en noviembre de 2022, disminuyó su entusiasmo por celebrar su cumpleaños este año.

Aunque no se conocen aun detalles sobre la celebración, se espera que algunos de los invitados habituales de sus fiestas pasadas, como Chelo García Cortés, Luis Rollán o Raquel Bollo, estén ausentes debido a problemas en su relación con Isabel. Sin embargo, se espera que su sobrina, Anabel Pantoja, esté presente en Cantora, ya que suele estar con ella en su cumpleaños. La incógnita es si vendrá acompañada por su novio, David Rodríguez, quien es el fisioterapeuta de Isabel y con quien se rumorea que comenzó una relación durante la gira por Estados Unidos.

Agustín Pantoja, hermano de Isabel y su mano derecha, estará presente en la celebración, pero no se espera que sus hijos, Kiko Rivera e Isa Pantoja, asistan. A pesar de una visita reciente de Kiko a su madre en el hospital, su relación sigue tensa, y es poco probable que él se acerque a Cantora para el cumpleaños. Por su parte, Isa Pantoja se encuentra en Marruecos con su prometido, Asraf Beno, lo que servirá como excusa para justificar su ausencia en esta importante fecha para su madre. La relación entre madre e hija ha tenido altibajos, y se espera que la sorpresiva presencia de Isa en la fiesta ayude a mejorar la situación y hacer del cumpleaños de Isabel un día inolvidable.

Los escándalos más resonantes de Isabel Pantoja

A lo largo de su carrera y vida pública, Isabel Pantoja ha estado envuelta en varios escándalos que han captado la atención de los medios y el público. Algunos de los más notorios son:

Caso Malaya: Uno de los escándalos más sonados fue su implicación en el "Caso Malaya", un caso de corrupción que involucraba al exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, con quien Isabel Pantoja mantuvo una relación sentimental. Fue acusada de blanqueo de capitales y condenada en 2013 a dos años de prisión, además de pagar una multa y la responsabilidad civil.

El tribunal malagueño considera que la cantante fue cómplice de su expareja "en su corrompida y delictiva actividad" al frente del ayuntamiento de Marbella. Y entre los factores que se tuvo en cuenta está "la repercusión social" de sus hechos.

La relación tirante con su hijo: La relación con su hijo Kiko Rivera estuvo plagada de altibajos y fue objeto de controversia en varias ocasiones. Los conflictos entre madre e hijo se han hecho públicos en los medios de comunicación y en las redes sociales, generando una atención mediática constante. El escándalo se dio después de que, la artista hizo firmar la cesión del 52 por ciento de la finca sin que él fuera consciente realmente de lo que estaba haciendo. Por esta misma razón, su hijo le pidió a sus abogados que revisaran de arriba abajo el testamento de su padre. "Según estos papeles mi madre no me quiere, si esto es a lo que ella llama querer, no quiero que me quiera. Sin saberlo llevo hipotecado desde los 18 años por culpa de ella", le dijo Kiko Rivera a Telecinco.

Kiko Rivera, el hijo de Isabel Pantoja

"La relación con mi madre se rompió para siempre. En cuestión de segundos todo se rompió. Es algo que no puedo perdonar y no pienso olvidar. Mi madre no estuvo a la altura", sentenció Kiko.

Ante las acusaciones, Isabel Pantoja dejó en claro que ella "no le ha robado nada" y que "preferiría morirse antes que hacerle algo malo a su hijo". Según la información que trascendió, la disputa por el dinero entre Isabel y su hijo comenzó cuando él quiso vender la estancia donde ahora reside su madre, y al ver los papeles, "encontró cosas que no le gustaron nada".

JCCL / ds