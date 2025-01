Sexo, cocaína y fama: la intimidad de la turbulenta (y exprés) relación de Marianne Faithfull con Mick Jagger

Cualquier persona que haya atravesado su adolescencia allá por los años 60 y se precie de buenos dotes melómanos, no dudará en reconocer los tonos de la versión de Marianne Faithfull de As Tears Go By cuando la escuche. Y es que, además de haber sido uno de los temas más importantes en la carrera de la artista a nivel ventas, también implicó un impacto en su vida sentimental, ya que estaba intrínsecamente relacionada con Mick Jagger, el cantante de The Rolling Stones. Pero para entenderlo, es necesario ir un poco más atrás en el tiempo.

Faithfull nació en Hampstead, Londres, y se hizo famosa en la década de 1960 cuando irrumpió en la escena del rock local con su distintiva voz. En una época en la que la música británica marcaba tendencia en el mundo, su talento la llevó a destacar rápidamente. Alcanzó reconocimiento internacional con su interpretación de As Tears Go By, el tema que la impulsó al estrellato. Su estilo vocal único y emotivo le permitió transitar con éxito por diversos géneros musicales, desde el pop y el folk hasta el rock, consolidándose como una artista versátil.

Marianne Feithfull en años más recientes

Su relación sentimental con Jagger la convirtió en una de las figuras más comentadas de la época. Además de ser pareja del líder de los Rolling Stones, fue una fuente de inspiración para varias de sus canciones más emblemáticas, lo que fortaleció aún más su vínculo con la banda.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

De hecho, el origen de As Tears Go By tiene una historia particular. Se dice que el mánager de los Rolling Stones, Andrew Loog Oldham, obligó a Mick Jagger y Keith Richards a encerrarse en una cocina con la misión de componer una canción. Su objetivo era que la banda comenzara a escribir su propio repertorio, siguiendo el ejemplo de The Beatles.

El resultado fue una balada melancólica que contrastaba con el sonido característico de los Stones, basado en el blues y el rock and roll. Como Jagger y Richards no se imaginaban interpretándola, decidieron entregársela a Faithfull, quien a sus 17 años la convirtió en un éxito. Con el tiempo, no solo hizo suyos los escenarios, sino que también se integró al círculo más cercano de la banda y terminó siendo la pareja de Jagger.

La relación con Mick Jagger fue rápida, provocadora e intensa

Provocadores y magnéticos

Si la historia de una figura e ícono de la música no tiene al menos unas cuantas anécdotas que rocen lo irrisorio o bizarro, difícilmente estaríamos hablando de alguien tan importante. En una ocasión, durante su relación con el músico, Faithfull fue encontrada vestida únicamente con una alfombra durante una redada de drogas en la casa de campo del guitarrista Keith Richards, en Redlands, en 1967.

Sus estilos, aunque contrastaban, encajaban a la perfección. Faithfull era la encarnación del pop, mientras que Jagger lideraba una de las bandas más influyentes de la época. Juntos, formaban la pareja más carismática de la escena musical británica de los años 60. Jóvenes, talentosos y con una presencia magnética, simbolizaban un espíritu rebelde, aunque alejado de la cultura hippie.

Siempre impecables y con un estilo inconfundible, Marianne y Mick destacaban en cada evento al que asistían. Su elegancia y su actitud desafiaban las normas establecidas, convirtiéndolos en íconos de una generación que buscaba redefinir la música, la moda y la sociedad.

Drogas como método de supervivencia

El romance de Faithfull con Jagger no pasó desapercibido. Su conexión trascendía lo personal y se reflejaba en el arte de la época, inspirando algunas de las canciones más memorables de los Rolling Stones. Su historia juntos, aunque turbulenta, quedó marcada en la cultura musical de los años 60.

Su estrecha relación con los músicos la llevó a experimentar de cerca los excesos del mundo del rock, lo que derivó en una fuerte adicción a las drogas que no solo afectó su carrera, sino que también marcó su vida personal de manera devastadora. Durante años, su talento quedó opacado por sus problemas de salud y su lucha contra la dependencia, alejándola de los escenarios y de la industria musical.

Sin embargo, su influencia en los Rolling Stones quedó plasmada en algunas de sus composiciones más icónicas. Sympathy for the Devil, una de las canciones más emblemáticas de la banda, nació de la fascinación de Mick Jagger por El maestro y Margarita, libro de Mikhail Bulgakov que Marianne le había recomendado. Su impacto también se reflejó en Wild Horses, cuyo estribillo surgió, según Keith Richards, de las primeras palabras que ella pronunció tras despertar de un coma por sobredosis.

Cuando los Stones se sacan el traje de los Stones

Si bien su relación tuvo altibajos y finalmente llegó a su fin, el impacto de Marianne Faithfull y Mick Jagger en la escena artística sigue resonando hasta el día de hoy. Fueron más que una pareja de moda; representaron un momento clave en la evolución de la música y el estilo británico.

Más allá de su imagen pública, su relación era intensa y polémica. Faithfull no solo fue musa de Jagger, sino que también dejó su propia huella en la música con su distintiva voz y su capacidad para interpretar con emoción diversos géneros.

Faithfull publicó decenas de discos de estudio, el séptimo, Broken English, de 1979, fue su obra maestra y su revancha contra las terribles adversidades que atravesó en aquella década. El último fue She Walks in Beauty, de 2021, en colaboración con Warren Ellis, multiinstrumentista reconocido por su prolífico trabajo en Nick Cave and the Bad Seeds.

TC/ML