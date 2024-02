Cuando los Stones se sacan el traje de los Stones

En noviembre dos noticias sacudieron al mundo del rock. La primera, la edición de Now And Then, The Beatles, con la participación de los fallecidos Lennon y Harrison, gracias a la utilización de la IA. La segunda, el anuncio de una gira de The Rolling Stones por Estados Unidos y Canadá, entre abril y julio, presentando Hackney Diamonds.

No fueron pocos los que intentaron sacar rédito y revivir una supuesta rivalidad entre las dos bandas más influyentes de la historia. Un recurso remanido y usado hasta el cansancio en los años en que coexistieron: 1962-1970.

El libro Stones fuera de Stones, del coleccionista y periodista argentino Diego Perri, documenta con precisión las colaboraciones entre las dos bandas. Pruebas irrefutables, no sólo de la inexistencia de tal rivalidad, sino de una amistad y un respeto mutuo, que llegó a incluir consultas antes de definir el lanzamiento de un álbum, o una gira, para no superponerse entre sí.

Stones fuera de Stones es una enciclopedia de 588 páginas que documenta los álbumes solistas de los ocho miembros de la banda, así como las colaboraciones que hicieron para otros artistas, y las que recibieron de otros artistas entre 1963 y 2023. Un trabajo gigantesco que le llevó a Perri diez años de investigación y que llega a buen puerto a sesenta años del nacimiento de la banda.

El lector encontrará que el 5 de agosto de 1966 Brian Jones grabó percusiones y coros en el single que traía Eleanor Rigby y Yellow Submarine, ambos incluidos en Revolver; o que el 7 de julio del año siguiente Jagger y Richards grabaron coros en All you Need is Love, que en el lado B traía Baby You’re a Rich Man, con Jagger en coros, ambos incluidos en Magical Mystery Tour. Posteriormente, Brian Jones grabó en los LPs Yellow Submarine (1969) y Let It Be (1970) y Ron Wood en el tercer álbum solista de George Harrison, Dark Horse (1974). Recíprocamente, Lennon y McCartney hicieron coros en z (1967).

Estas son apenas seis de las miles de citas que incluye el libro, donde desfilan nombres célebres, como The Beatles, y otros no tan conocidos. No había una manera más prolija y correcta para presentar la información acumulada. Cada año representa un capítulo. Y cada capítulo concluye con un resumen de la actividad del grupo (Stoneología) y todos los shows de esa temporada (Los vivos de los Stones). La compilación incluye las tapas de los discos más importantes e ilustraciones del artista Joaquín Mondini.

Sentado en su casa de Banfield, Perri describe que para un ordenamiento más elegante, cada década tiene un color diferente y culmina con el total de colaboraciones en esos diez años. El autor consigna al final que entre 1963 y 2023 Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Bill Wyman, Charlie Watts, Ian Stewart, Mick Taylor y Ron Wood acumularon 1.185 producciones, 2.834 colaboraciones instrumentales y 573 autorías.

Stones fuera de Stones fue editado por Zorn Records, sello independiente suiza cuyo dueño es Robert Bindon, un argentino radicado en Laussane. Una traducción al inglés resulta imprescindible e inminente. La frutilla del postre es el prólogo, firmado por Bill Wyman: “Este trabajo que Diego elaboró es un proyecto enorme y solo puedo felicitarlo por su excelente atención a los detalles. Esta historia de los Stones y sus carreras solistas será sin duda apreciado por cada fanático de los Stones en todo el mundo”, elogió el bajista.

—¿Cómo describirte: coleccionista, periodista, fan, apasionado, enfermo...?

—Un poco de cada cosa. Soy coleccionista desde mi adolescencia. Son casi cuarenta años de juntar discos, singles, libros, revistas, programas de gira y demás ítems. Me gusta escribir, soy periodista, tengo libros dedicados a mis dos pasiones: Independiente y Rolling Stones.

—¿Cómo surgió la idea del libro?

—En 2013 publiqué República Stone, un viaje intimista tras los pasos de la banda alrededor del mundo. Pero al poco tiempo sentí un fuerte vacío y simultáneamente sufrí la tristeza del descenso de Independiente. En alguna de esas noches de insomnio comencé a pensar qué libro faltaba en el universo bibliográfico del grupo. Y me di cuenta que no había ninguno sobre sus trayectorias solistas. Empecé y dos años después agregué las colaboraciones con otros artistas. El sitio The Complete Works del alemán Nico Zentgraf fue una guía imprescindible como fuente y para poder cotejar datos y fechas.

—¿Cuáles son las colaboraciones más importantes con otros artistas?

—Muchísimas. Hay algo más de 1.200 discos con contribuciones muy interesantes. Muchas súper reconocidas y otras de nicho. Repasando: Jimi Hendrix, Bob Dylan, Eric Clapton, los Beatles, Peter Tosh, David Bowie, Michael Jackson, Led Zeppelin, Tom Waits, John Mayall, Rod Stewart, B.B King, Chuck Berry, Buddy Guy, Howlin’ Wolf, Bo Diddley, Aretha Franklin, Ray Charles, Muddy Waters, Aaron Neville, Jerry Lee Lewis, Jimmy Cliff, Black Uhuru, Living Colour, U2, Sheryl Crow (recita de memoria). Es decir… la historia del rock and roll de los últimos sesenta años.

—¿Y cuáles son las más importantes que recibieron?

—La de Lennon y McCartney en We Love You, más por el significado que por lo artístico. Guitarristas notables como Wayne Perkins, Harvey Mandel, Ollie Brown en percusión, Sugar Blue en armónica, Sonny Rollins en saxo, Jimmy Page, Wayne Shorter y en el último disco McCartney, Elton John, Lady Gaga y Stevie Wonder.

Muy probablemente las tres colaboraciones que dejaron más huella son las de Jagger con Michael Jackson en State of Shock, Dancing in the Street con David Bowie y Don’t Look Back con Peter Tosh. No son las preferidas de Perri: “Hay otras de mayor valor artístico, como Far East Man de Ronnie con George. O la más reciente de Paul en Hackney Diamonds con ese fuzz bass en Bite my Head Off, un punk rock cosecha 2023 salvaje, despojado, crudo y letal”, opina.

Los nombres fluyen naturalmente de la boca de Perri. Está sentado en una de las dos habitaciones de su casa donde atesora su colección. Mirando alrededor cuenta que hace algunos años tenía aproximadamente mil singles, 1.200 álbumes, más de mil CDs; unos 850 libros y algo así como trescientos programas. Más VHS, casetes, DVDs, Blu Ray y boxes. Revistas y diarios. Figuritas, rompecabezas, encendedores, botellas, latas de cerveza, púas, fotos, muñecos, posters, discos de oro, el flipper original del 81, un Arcade multijuegos y otros objetos aleatorios.

Antes de despedirse cuenta que República Stone tendrá una reedición con los once años que pasaron desde su lanzamiento original. Todos estos años hubo giras con excepción de 2020 (pandemia) y de 2023. Diego tuvo la fortuna de presenciar algún tramo de cada una, en las que además hubo nuevos y emotivos encuentros. Promete que la reedición tendrá fotos autorizadas y líneas introductorias de otro Stone.