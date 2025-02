Shakira estrenó en Brasil el espectáculo que presentará en marzo próximo en Argentina

Shakira eligió Río de Janeiro como inicio de Las mujeres ya no lloran World Tour, su primera la gira mundial desde El Dorado World Tour, en 2018. A la ciudad mencionada le siguió un recital en San Pablo; mañana domingo y el lunes actuará en Perú, y así en otros puntos de América Latina hasta que el 7 y 8 de marzo se plante frente a su público argentino en el Campo Argentino de Polo, con un lleno total asegurado dado que se agotaron todas las entradas.

Así como en otros momentos la relación de Shakira con Argentina fue más que cercana por su relación de varios años con Antonio de la Rúa, en estos tiempos, lo es por su alianza creativa con Bizarrap. Y la apertura de su primer recital de Las mujeres ya no lloran World Tour, fue con La fuerte, una canción producida por Bizarrap.

“La música cura (...) Querer a otro es muy bonito, pero más bonito es quererse a una misma”, dijo Shakira antes de cerrar su primer recital. Y para ello, como era de esperar, también fue con el tema que tiene a esa dupla –Shakira y Bizarrap– como protagonistas: la Session#53. Esta canción rompió todos los récords y marcó una bisagra en la carrera de la cantante colombiana. A las 24 horas de su lanzamiento, esa canción y su video correspondiente hicieron historia. En Spotify acumuló más de catorce millones de reproducciones convirtiéndose en la canción en español con más reproducciones en un solo día. Por su parte, en YouTube alcanzó más de cincuenta y dos millones de visualizaciones. Session#53 debutó en el puesto #9 del Billboard Hot 100, marcando otro momento histórico para Shakira, ya que se convirtió en la primera mujer solista en debutar en el Top 10 del chart con una canción grabada en español. En septiembre último, Shakira recibió el premio MTV Michael Jackson Video Vanguard Award en los MTV Video Music Awards.

Imparable. En su regreso a los escenarios después de siete años de no hacer giras, Shakira creó un espacio donde sus fans pueden compartir y celebrar el poder del “renacimiento personal”, explicaron los promotores del tour mundial. “Inspirado en su álbum Las mujeres ya no lloran, esta gira promueve el empoderamiento y la fuerza, la cual Shakira busca transmitir a varias generaciones de fans, es decir, a aquellos que no la han visto en vivo, y a aquellos que han estado esperando su regreso por varios años”. La puesta en escena de este regreso tiene pantallas gigantes como las que usan las bandas más famosas del mundo, coreografías que combinan esa fusión de estilos que son ya un sello de Shakira, y en ciertos intervalos del recital, aparecen una versión animada de Shakira. Y para sus diferentes vestuarios, ella tiene conjuntos diseñados por firmas internacionales como Versace, Zuhair Murad, y otros, así como brazaletes únicos que la famosa diseñadora Elsa Peretti –ya fallecida– creó para Tiffany & Co.

Con luces y efectos visuales de última generación, Shakira se pasea por todas las etapas de sus treinta años de carrera desde su salto a la fama internacional con Pies descalzos, en 1995. A lo largo de dos horas y media, interpretó éxitos como Hips Don’t Lie, Inevitable, La bicicleta, Chantaje y Waka Waka (This Time for Africa), el famoso himno oficial del Mundial de Fútbol 2010. Al cierre de esta edición. Shakira lleva agotadas las entradas en dieciocho estadios en menos de dos horas, lo que representa más de novecientos cincuenta mil tickets. En este recorrido, Shakira regresará a su ciudad natal de Barranquilla por primera vez en diecinueve años. Y ya logró otro hito personal con Las mujeres ya no lloran World Tour: se convirtió en la primera artista en tener siete fechas consecutivas en el Estadio GNP Seguros en la Ciudad de México. En la segunda fase de la gira, Shakira actuará en Estados Unidos y Canadá, para cerrar ese tramo en la ciudad de San Francisco.

Global. Esta gira estuvo precedida por una presentación que dio cuenta de que Shakira estaba lista para retomar la vorágine de las giras mundiales. Y fue la 67ª edición de los premios Grammy. Allí ganó el premio al mejor álbum de pop latino con Las mujeres ya no lloran, una categoría en la que competían Anitta, Luis Fonsi, Kany García y Kali Uchis.

Ese día, Shakira cumplió 48 años, llevó a la ceremonia a sus hijos Sasha y Milan, y dedicó su discurso a los inmigrantes en Estados Unidos, quienes viven momentos de incertidumbre con la llegada de Trump a la presidencia. “Quiero dedicar este premio a todos mis hermanos y hermanas inmigrantes en este país”, dijo con su trofeo en mano. “Ustedes son amados, ustedes valen y siempre voy a pelear con ustedes. Este premio es para ustedes”.

Con tres décadas en la industria musical y más de noventa y cinco millones de discos, premios y récords en Spotify y YouTube, sin dudas Shakira es la gran artista pop de América Latina.