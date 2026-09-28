Taylor Swift hizo historia en los MTV VMA 2026 y superó el récord que compartía con Beyoncé

Taylor Swift se convirtió en la artista con más premios acumulados en la historia de los MTV Video Music Awards durante la ceremonia celebrada el domingo 27 de septiembre en Los Ángeles. La cantante ganó Video del Año por The Fate of Ophelia y recibió el primer reconocimiento Artist Director Honors, dedicado a su trabajo detrás de cámara. Hasta esta edición compartía con Beyoncé el récord de 30 estatuillas.

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El premio principal dio lugar a uno de los momentos más emotivos de la gala. Al subir al escenario, Swift se lo dedicó a Dolly Parton, fallecida en agosto, y destacó la capacidad de la artista para construir historias a través de sus canciones. También agradeció a quienes trabajaron en el videoclip, entre ellos el director de fotografía mexicano Rodrigo Prieto.

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La distinción especial a Swift reconoció una faceta que ganó peso en su carrera: la dirección de sus propios videos. En la lista oficial de ganadores también figura como vencedora de Mejor Dirección por Opalite. Su triunfo de 2026 reunió así el reconocimiento a un videoclip concreto con otro dedicado a su trayectoria visual.

Madonna fue la artista más premiada de los MTV VMAs 2026

Aunque Swift se quedó con el récord histórico, Madonna encabezó los resultados de esta edición. Ganó siete premios, entre ellos Artista del Año, Mejor Colaboración junto a Sabrina Carpenter por Bring Your Love, Mejor Dance y Mejor Álbum por Confessions II. Su proyecto Confessions II – The Film obtuvo además reconocimientos en categorías visuales.

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La cantante regresó al escenario de los VMAs después de 23 años. Su presentación incluyó una actuación con Sabrina Carpenter y otra con Charli XCX, en una puesta en escena inspirada en la vida nocturna. El regreso reforzó el lugar central que Madonna ocupa en una ceremonia a la que había llegado como la artista con más nominaciones.

Los premios a Swift y Madonna marcaron dos hitos distintos de la noche: la primera amplió su ventaja en el historial de los VMAs, mientras que la segunda obtuvo la mayor cantidad de estatuillas de 2026. La lista oficial de ganadores despeja así el empate: el récord histórico queda para Swift; antes de esta gala lo compartía con Beyoncé.

Lisa y Sienna Spiro, entre las ganadoras de la gala

La cantante tailandesa Lisa ganó Mejor Pop por Dream, junto a Kentaro Sakaguchi, y llevó al escenario SaWaDiKa. Por su parte, la británica Sienna Spiro obtuvo el premio a Mejor Artista Nuevo y actuó por primera vez en la ceremonia.

Varios resultados se anunciaron fuera de la transmisión principal. Bad Bunny ganó Mejor Latin por NUEVAYoL; BTS se quedó con Canción del Año por Swim, además de Mejor K-pop y Mejor Grupo. También fueron premiados Bruno Mars en R&B, Cardi B y Kehlani en hip hop, Olivia Rodrigo en alternativa y Ella Langley en country.

Los homenajes a Dolly Parton y Nirvana

Parton recibió otro homenaje durante la ceremonia cuando Kacey Musgraves interpretó I Will Always Love You, una de sus composiciones más conocidas. La canción y la dedicatoria de Swift hicieron que su legado atravesara distintos momentos de la gala.

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Nirvana, en tanto, recibió el Video Vanguard Award, distinción que reconoce la influencia de sus videos musicales. Dave Grohl, Krist Novoselic y Pat Smear subieron al escenario para aceptar el premio y recordar a Kurt Cobain.

Con Snoop Dogg como anfitrión, los MTV VMAs 2026 volvieron a celebrarse en Los Ángeles tras nueve años. La edición reunió premios, actuaciones y homenajes, pero dejó una cifra para el historial de la ceremonia: Swift terminó la noche como su artista más premiada.