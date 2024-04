Taylor Swift lanzó un álbum doble y sorprendió a las swifties

“Nunca tuve un álbum en el que precisara tanto escribir canciones como en este”, dijo Taylor Swift en uno de los recientes conciertos de su gira mundial. “El hacerlo me hizo recordar por qué escribir canciones es algo que me mueve en la vida”. Y sin dudas podría haber agregado: “Y a ustedes, mis fans, creo que también”. Esa afirmación estaría sostenida por lo que la cantante generó ayer, viernes, con el lanzamiento –en dos partes– de su álbum doble The Tortured Poets Department y TTPD: The Antology. Una vez que se anunció que The Torture...estaba disponible en plataformas y demás, Taylor Swift esperó dos horas para informar que todavía había una sorpresa adicional, la segunda parte, que era un secreto que ni las swifties sabían. En horas se convirtió en el álbum con más reproducciones en menos tiempo en toda la historia de Spotify. “En los últimos dos años había escrito tanta poesía torturada que quería compartirla con ustedes, así que aquí está la segunda entrega de TTPD: The Antology”, escribió en redes Swift. “Son quince canciones adicionales. Ahora esta historia ya deja de ser mía... Es toda de ustedes”.

Y el marketing para potenciar esto funcionó muy bien. Por ejemplo, en distintas ciudades del mundo, se pegó en las paredes el código para escanear y bajar el álbum.

Incógnita. En febrero último, Taylor Swift había anunciado que lanzaría un nuevo disco. Desde que fijó la fecha de lanzamiento, su legión de fans viene especulando sobre el contenido de las canciones, los artistas invitados y otras pistas. En Instagram, Swift lo describe como “una antología de nuevas obras que reflejan acontecimientos, opiniones y sentimientos de un momento fugaz y fatalista, sensacional y doloroso a partes iguales” de un capítulo “cerrado y clausurado” de su vida. “Una vez que hemos contado nuestra historia más triste, podemos liberarnos de ella. Y entonces lo único que queda es la poesía torturada”, escribió.

Las swifties habían relacionado el título del disco –en español Departamento de los Poetas Torturados– con su ex, Joe Alwyn, con quien estuvo desde 2016 hasta el año pasado. ¿El motivo? Este actor británico y su colega Paul Mescal revelaron en 2022 que tenían un grupo de chat titulado The Tortured Man Club (El Club del Hombre Torturado). Sea o no este el motivo que dio nombre al álbum doble, no hay duda de que Taylor Swift lo hizo de nuevo: le bastaron un par de horas para sacudir la industria del pop tras un año colmado de récords.