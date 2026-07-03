Taylor Swift y Travis Kelce se casan: invitados secretos, acuerdos de confidencialidad y un Madison Square Garden transformado para una boda

La cuenta regresiva llegó a su fin. Después de meses de rumores, preparativos y especulaciones, Taylor Swift y Travis Kelce celebrarán este fin de semana una boda que ya es considerada el evento social y mediático del año. La ceremonia tendrá lugar en el emblemático Madison Square Garden, en Nueva York.

El despliegue logístico obligó al cierre de calles en los alrededores del estadio y a un importante operativo de seguridad coordinado con las autoridades de la ciudad. Mientras tanto, cientos de fanáticos permanecen apostados en las inmediaciones con la esperanza de conseguir una imagen de la pareja o de las celebridades que comenzarán a desfilar por la alfombra de ingreso.

Aunque los organizadores mantienen el mayor hermetismo posible, distintos medios estadounidenses coinciden en que alrededor de mil personas fueron invitadas al casamiento. Entre ellas habrá familiares, amigos íntimos, figuras de Hollywood, artistas de la industria musical, empresarios y varias estrellas de la NFL vinculadas a Kelce. También trascendió la presencia del productor Jack Antonoff, la actriz Lena Dunham, la periodista deportiva Erin Andrews y otros integrantes del círculo más cercano de la pareja, aunque la lista completa continúa siendo un secreto.

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Ese nivel de reserva responde a una decisión de los propios novios. Todos los asistentes debieron firmar acuerdos de confidencialidad (NDA) que les prohíben revelar detalles de la ceremonia, publicar fotografías o compartir videos en redes sociales. Además, la boda tendrá una estricta política de "no teléfonos", una práctica cada vez más habitual entre las celebridades para evitar filtraciones y controlar la difusión de las primeras imágenes oficiales.

El secreto también alcanzó al código de vestimenta. Los invitados recibieron únicamente indicaciones generales sobre el dress code, pero sin conocer la temática completa del evento. Según trascendió, la organización evitó brindar demasiados detalles para impedir que el concepto artístico de la boda se filtrara antes de tiempo, lo que provocó una verdadera carrera entre estilistas y asesores de imagen para intentar interpretar las pistas y elegir el atuendo adecuado.

Una producción sin precedentes para una boda histórica

Durante los últimos días, el Madison Square Garden dejó de parecer un estadio para convertirse en un gigantesco salón especialmente diseñado para la ocasión. Decenas de camiones ingresaron con flores, estructuras escenográficas, sistemas de iluminación, equipamiento de sonido y distintos elementos de decoración que transformaron completamente el lugar. También se instalaron alfombras especiales, jardines temporales, grandes carpas y espacios exclusivos para la recepción de los invitados.

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Algunas versiones llegaron a afirmar que dentro del estadio se había construido un castillo, aunque fuentes cercanas a la organización desmintieron esa información y aseguraron que la ambientación apuesta por una estética elegante, con fuerte presencia de jardines y elementos naturales, más cercana al estilo clásico que a una escenografía temática.

Las celebraciones comenzaron incluso antes de la ceremonia principal. El jueves por la noche se realizó una cena de ensayo con un grupo reducido de familiares y amigos íntimos, mientras que el resto de los invitados comenzará a llegar durante las horas previas al casamiento. La fiesta posterior promete extenderse hasta la madrugada y contará con una producción de nivel internacional.

Otro dato que llamó la atención es que Taylor Swift decidió no vender la exclusiva de su boda a ninguna revista o medio de comunicación, una práctica habitual entre celebridades de ese nivel. Según la prensa estadounidense, la artista rechazó importantes ofertas económicas para conservar el control absoluto sobre las imágenes y preservar la intimidad del evento.

RG/MSS