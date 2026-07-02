La Calera gana protagonismo rumbo a 2027: la ciudad funciona como "prueba piloto" para una eventual alianza opositora

A casi dos años del cambio de gobierno en la ciudad, la gestión encabezada por Fernando Rambaldi empieza a ser seguida de cerca por distintos sectores ante la posibilidad de que funcione como un antecedente para una eventual construcción opositora en la provincia.

En ese contexto, distintas mediciones de opinión pública difundidas en los últimos meses muestran una mejora en la valoración de la gestión municipal. Un estudio realizado por la consultora Doxa en octubre del año pasado registró una imagen positiva del 47% y una negativa del 40,1%.

Más recientemente, una encuesta de In Focus ubicó la aprobación de la gestión en 53,2%, mientras que el rechazo alcanzó el 41,9%, lo que representa un saldo positivo de 11,3 puntos.

El mismo relevamiento también proyectó distintos escenarios electorales para 2027. En todos los casos analizados, Rambaldi aparece con ventaja frente a posibles candidatos del peronismo.

Según esos datos, en un mano a mano con Facundo Rufeil obtiene el 42,7% de intención de voto frente al 32% de su rival. Frente a Gastón Morán, la diferencia se amplía a 42,8% contra 25,9%. En un escenario con Ariel Aleksandroff, la medición arroja 44% frente a 16,7%, mientras que ante Rodrigo Rufeil el resultado proyectado es de 46,2% contra 29,3%.

Más allá de los números electorales, la gestión municipal sostiene su estrategia sobre tres ejes principales. Uno de ellos es el fortalecimiento de las políticas sociales mediante la Secretaría de Bienestar Familiar, desde donde actualmente se brinda asistencia alimentaria a unas 2.000 familias.

Otro de los pilares es la obra pública. Desde el municipio destacan que, tras un proceso de reorganización administrativa y la incorporación de maquinaria propia, se puso en marcha un plan de más de 100 obras, entre ellas la repavimentación de la avenida Bolívar y la construcción de un Centro de Transferencia de Residuos.

Rambaldi logra que La Calera use la Boleta Única en la próxima votación: de muertos que votaban a sistema electoral modelo

En los últimos meses, además, la gestión municipal quedó en el centro del debate político por una reforma electoral que modificó el sistema de votación local. La ordenanza aprobada por el Concejo Deliberante incorporó la Boleta Única de Sufragio (BUS) para las elecciones municipales, creó un nuevo esquema de integración de la Junta Electoral con criterios técnicos y estableció medidas para reforzar los controles durante los comicios.

Entre otros puntos, la normativa regula el traslado de votantes, endurece las sanciones por clientelismo político y uso de recursos públicos con fines electorales, limita la publicidad proselitista y fija mecanismos para evitar prácticas como el denominado "voto cadena" o el robo de boletas.

La iniciativa fue impulsada meses después de que el municipio denunciara ante la Justicia Federal presuntas irregularidades en el padrón electoral local. Según informó entonces la administración de Rambaldi, se detectaron más de 500 personas fallecidas que continuaban registradas para votar, de las cuales unas 70 habrían emitido sufragio en distintas elecciones desde 2018. La denuncia quedó bajo investigación y tuvo repercusión provincial.