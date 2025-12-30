El festejo de Año Nuevo es una excusa perfecta para reunirse en familia y con amigos. En ese contexto, los tragos frutales no pueden faltar en la mesa al momento del brindis, especialmente si son fáciles de preparar en casa. Con pocos ingredientes y sin necesidad de ser un experto en coctelería, es posible sorprender a los invitados con bebidas ricas, frescas y vistosas.

Año Nuevo Chino: por qué 2026 estará regido por el Caballo de Fuego | Perfil

Qué tragos frutales hacer en Año Nuevo en casa

Clericó clásico

Uno de los grandes favoritos del verano y de las mesas argentinas. Se prepara mezclando vino blanco o espumante, frutas frescas como naranja, durazno, manzana y frutillas, un toque de licor o jugo de naranja y abundante hielo. Es refrescante, rendidor y perfecto para compartir.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Caipirinha de frutos rojos

Aunque esta bebida es originaria de Brasil, se adapta fácilmente a los sabores locales. Para prepararla, se deben machacar frutillas, frambuesas o arándanos con azúcar, sumar jugo de lima, hielo y cachaça. También puede hacerse con vodka para una versión más suave.

Spritz frutal

Ideal para quienes buscan un trago liviano y elegante. Se combina espumante, agua con gas y rodajas de naranja o durazno, junto con un chorrito de aperitivo o almíbar de frutas. Se sirve bien frío y es perfecto para el brindis de medianoche.

Daiquiri de frutas

Se licúa fruta fresca o pulpa (como frutilla, mango o durazno), jugo de limón, azúcar y ron blanco con hielo. El resultado es un trago cremoso, dulce y súper refrescante.

Los tragos frutales son una excelente alternativa para celebrar Año Nuevo: frescos, fáciles de hacer y adaptables a todos los gustos. Con ingredientes simples y un poco de creatividad, el brindis de fin de año puede ser tan especial como delicioso.

mc.