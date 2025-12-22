lunes 22 de diciembre de 2025
Pionono salado: la receta clásica e infalible para la mesa de Navidad y Año Nuevo

El pionono salado se convirtió en los últimos años una de las comidas tradicionales en Navidad y Año Nuevo. Fácil de preparar e ideal para compartir en familia y amigos.

Asi podés preparar el pionono salado
asi-podes-preparar-el-pionono-salado | freepick

Faltan pocos días para la llegada de Navidad y muchas familias empiezan a pensar qué comidas pueden preparar para la mesa navideña. En ese contexto, el pionono salado se posiciona como uno de los platos clásicos de estas fechas, ya que se adapta a todos los gustos y funciona tanto como entrada, plato principal o para el picoteo previo a la cena.

Uno de los principales beneficios del pionono salado es que puede prepararse con anticipación, un punto clave para quienes buscan organizarse mejor y evitar pasar horas en la cocina durante las fiestas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pionono salado

Para la base:

  • 1 pionono comprado (o casero)

  • Mayonesa o queso crema (cantidad necesaria)

Para el relleno (opción clásica):

  • Jamón cocido

  • Queso en fetas

  • Hojas de lechuga

  • Tomate picado o en rodajas finas

  • Aceitunas verdes o negras

Opcionales:

  • Huevo duro

  • Atún

  • Morrón asado

  • Zanahoria rallada

  • Palmitos

pionono salado

Cómo preparar pionono salado paso a paso

  1. Desenrollar el pionono sobre una superficie limpia y seca.

  2. Untar toda la base con mayonesa o queso crema, sin excederse para evitar que se humedezca.

  3. Repartir el relleno elegido, comenzando por la lechuga y continuando con el resto de los ingredientes.

  4. Enrollar con cuidado, presionando suavemente para que mantenga la forma.

  5. Envolver en film y llevar a la heladera durante al menos una hora para que tome consistencia.

  6. Cortar en rodajas al momento de servir.

Pionono

Consejos para que el pionono salado quede perfecto

  • Enfriarlo antes de cortarlo facilita que las rodajas queden prolijas.

  • Evitar ingredientes con exceso de líquido.

  • Prepararlo el día anterior mejora la textura y potencia el sabor.

  • Decorar con mayonesa, aceitunas o huevo rallado le aporta un toque más festivo.

De este modo, el pionono salado se consolida como un clásico infaltable en Navidad y Año Nuevo, ideal para compartir en familia o con amigos.

