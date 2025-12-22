Faltan pocos días para la llegada de Navidad y muchas familias empiezan a pensar qué comidas pueden preparar para la mesa navideña. En ese contexto, el pionono salado se posiciona como uno de los platos clásicos de estas fechas, ya que se adapta a todos los gustos y funciona tanto como entrada, plato principal o para el picoteo previo a la cena.
Uno de los principales beneficios del pionono salado es que puede prepararse con anticipación, un punto clave para quienes buscan organizarse mejor y evitar pasar horas en la cocina durante las fiestas.
Qué ingredientes se necesitan para hacer pionono salado
Para la base:
-
1 pionono comprado (o casero)
-
Mayonesa o queso crema (cantidad necesaria)
Para el relleno (opción clásica):
-
Jamón cocido
-
Queso en fetas
-
Hojas de lechuga
-
Tomate picado o en rodajas finas
-
Aceitunas verdes o negras
Opcionales:
-
Huevo duro
-
Atún
-
Morrón asado
-
Zanahoria rallada
-
Palmitos
Cómo preparar pionono salado paso a paso
-
Desenrollar el pionono sobre una superficie limpia y seca.
-
Untar toda la base con mayonesa o queso crema, sin excederse para evitar que se humedezca.
-
Repartir el relleno elegido, comenzando por la lechuga y continuando con el resto de los ingredientes.
-
Enrollar con cuidado, presionando suavemente para que mantenga la forma.
-
Envolver en film y llevar a la heladera durante al menos una hora para que tome consistencia.
-
Cortar en rodajas al momento de servir.
Consejos para que el pionono salado quede perfecto
-
Enfriarlo antes de cortarlo facilita que las rodajas queden prolijas.
-
Evitar ingredientes con exceso de líquido.
-
Prepararlo el día anterior mejora la textura y potencia el sabor.
-
Decorar con mayonesa, aceitunas o huevo rallado le aporta un toque más festivo.
De este modo, el pionono salado se consolida como un clásico infaltable en Navidad y Año Nuevo, ideal para compartir en familia o con amigos.
