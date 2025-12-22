Faltan pocos días para la llegada de Navidad y muchas familias empiezan a pensar qué comidas pueden preparar para la mesa navideña. En ese contexto, el pionono salado se posiciona como uno de los platos clásicos de estas fechas, ya que se adapta a todos los gustos y funciona tanto como entrada, plato principal o para el picoteo previo a la cena.

Uno de los principales beneficios del pionono salado es que puede prepararse con anticipación, un punto clave para quienes buscan organizarse mejor y evitar pasar horas en la cocina durante las fiestas.

Qué ingredientes se necesitan para hacer pionono salado

Para la base:

1 pionono comprado (o casero)

Mayonesa o queso crema (cantidad necesaria)

Para el relleno (opción clásica):

Jamón cocido

Queso en fetas

Hojas de lechuga

Tomate picado o en rodajas finas

Aceitunas verdes o negras

Opcionales:

Huevo duro

Atún

Morrón asado

Zanahoria rallada

Palmitos

Cómo preparar pionono salado paso a paso

Desenrollar el pionono sobre una superficie limpia y seca. Untar toda la base con mayonesa o queso crema, sin excederse para evitar que se humedezca. Repartir el relleno elegido, comenzando por la lechuga y continuando con el resto de los ingredientes. Enrollar con cuidado, presionando suavemente para que mantenga la forma. Envolver en film y llevar a la heladera durante al menos una hora para que tome consistencia. Cortar en rodajas al momento de servir.

Consejos para que el pionono salado quede perfecto

Enfriarlo antes de cortarlo facilita que las rodajas queden prolijas.

Evitar ingredientes con exceso de líquido .

Prepararlo el día anterior mejora la textura y potencia el sabor.

Decorar con mayonesa, aceitunas o huevo rallado le aporta un toque más festivo.

De este modo, el pionono salado se consolida como un clásico infaltable en Navidad y Año Nuevo, ideal para compartir en familia o con amigos.

