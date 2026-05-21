Receta de pastelitos criollos de membrillo y batata: el secreto de la masa hojaldrada para hacerlos caseros y bien crocantes

Cada 25 de Mayo, entre el locro humeante, el chocolate caliente y las rondas de mate, hay un clásico dulce que vuelve a ganar protagonismo en las mesas argentinas: los pastelitos caseros. Con su exterior crujiente, sus capas hojaldradas y su centro de membrillo o batata, este emblema de la gastronomía nacional atraviesa generaciones y conserva un lugar privilegiado en las fechas patrias, las meriendas familiares y las mesas dulces.

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Aunque los domingos por la tarde también parecen hechos para disfrutarlos, pocas recetas despiertan tanta nostalgia como estos dulces fritos de tradición criolla. Su origen exacto no está completamente documentado, pero distintas versiones históricas los ubican en la cocina colonial rioplatense, donde comenzaron a elaborarse artesanalmente y a venderse en calles y plazas. Con el tiempo, se convirtieron en una preparación inseparable del recetario argentino y en uno de los sabores más asociados a las celebraciones patrias.

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Pero, ¿cómo hacer pastelitos caseros sin pasar horas preparando un hojaldre tradicional? Existe una versión rápida, práctica y rendidora que permite conseguir capas crocantes con pocos ingredientes y una técnica simplificada.

Cómo hacer pastelitos caseros: ingredientes para una masa hojaldrada fácil

La clave de esta preparación está en una masa sencilla de falso hojaldre, ideal para quienes buscan sabor y textura sin recurrir a técnicas complejas.

Ingredientes para la masa base

- 500 gramos de harina 0000

- 100 gramos de manteca

- 250 cc de agua

- 1 pizca de sal

- ½ cucharadita de jugo de limón

Para el hojaldrado express

- Manteca derretida, margarina o grasa

- Almidón de maíz (maicena)

Para el relleno

- 125 gramos de dulce de membrillo

- 125 gramos de dulce de batata

Esta receta sirve como base para múltiples versiones, aunque los rellenos tradicionales siguen dominando la escena.

El secreto de la masa hojaldrada express con grasa o manteca

Uno de los mayores desafíos al preparar receta de pastelitos de membrillo hojaldrados está en conseguir esas capas infladas y crocantes que se abren durante la fritura.

La técnica comienza “arenando” la harina con la manteca: se mezclan ambos ingredientes con las manos hasta lograr una textura similar a migas húmedas. Luego se incorpora el agua de manera gradual, junto con el limón y la sal, mezclando sólo hasta integrar. No hace falta amasar demasiado. Ese es uno de los secretos de una masa tierna.

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Después del reposo en heladera, llega el momento del falso hojaldre. La masa se estira, se unta con manteca, margarina o grasa, se espolvorea con maicena y se realizan pliegues. El procedimiento puede repetirse varias veces para generar mayor cantidad de capas.

Este método, más rápido que el hojaldre clásico francés, permite obtener un resultado muy cercano al tradicional.

Membrillo vs. batata: el debate eterno de los pastelitos argentinos

Pocas discusiones gastronómicas generan tanta división como esta: ¿pastelitos de membrillo o pastelitos de batata? Los defensores del membrillo destacan su sabor intenso, ligeramente ácido y su textura firme, capaz de sostenerse perfectamente dentro de la masa caliente. Quienes prefieren la batata, en cambio, eligen su dulzura suave, su cremosidad y su perfil más delicado.

En muchas casas argentinas, la solución llegó hace tiempo: preparar mitad y mitad. Más allá de las preferencias personales, la preparación no cambia. La misma técnica funciona para ambos rellenos e incluso admite variaciones con dulce de leche, aunque los puristas suelen reservar el protagonismo para los sabores clásicos.

Receta pastelitos de membrillo hojaldrados: paso a paso

Con la masa ya descansada y hojaldrada, el armado resulta sencillo. Primero se estira hasta alcanzar un grosor medio y se recortan los bordes para dejar expuestas las capas. Luego se cortan cuadrados de aproximadamente cinco centímetros.

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Sobre uno de los cuadrados se coloca un cubo pequeño de membrillo o batata. Los bordes se humedecen apenas con agua y se cubre con otro cuadrado colocado en diagonal. Para cerrar, se presionan suavemente las puntas. El clásico formato en estrella ya empieza a tomar forma.

Consejos para el almíbar perfecto y la fritura crujiente

Si hay un punto decisivo en la preparación de pastelitos de batata masa fácil o de membrillo, ese momento es la fritura. El procedimiento tradicional utiliza dos temperaturas distintas.

Primero, los pastelitos se cocinan en aceite moderado, alrededor de los 140 grados. Esta etapa inicial permite que el hojaldre se abra lentamente. Después de unos minutos, el fuego se eleva hasta alcanzar entre 180 y 200 grados para lograr el dorado final y la textura crocante.

Ese cambio térmico marca la diferencia entre un pastelito pesado y uno verdaderamente liviano, inflado y lleno de capas. Para terminar, muchos cocineros optan por pincelarlos con almíbar ligero, una técnica clásica que aporta brillo, humedad y un toque extra de dulzor. Algunos incluso los terminan con granas de colores o azúcar espolvoreada.