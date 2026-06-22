6 de cada 10 jóvenes tiene trabajo informal

La inserción laboral de los jóvenes continúa siendo uno de los principales desafíos del mercado de trabajo argentino. Diversos relevamientos recientes muestran que seis de cada diez personas de entre 18 y 24 años trabajan en condiciones de informalidad, una situación que limita sus ingresos, reduce su acceso a derechos laborales y condiciona sus perspectivas de desarrollo profesional.

La informalidad laboral implica desempeñarse sin aportes jubilatorios, cobertura de salud, vacaciones pagas ni otras protecciones contempladas por la legislación vigente. Esta realidad afecta especialmente a quienes buscan su primer empleo y encuentran mayores dificultades para acceder a puestos registrados.

Especialistas en empleo sostienen que la combinación de bajo crecimiento económico, alta presión tributaria sobre la contratación formal y la falta de experiencia laboral de los jóvenes contribuye a explicar este fenómeno. Además, muchos de los puestos disponibles para este segmento se concentran en actividades como comercio, gastronomía, servicios personales, plataformas digitales y trabajos temporarios, sectores donde los niveles de informalidad suelen ser elevados.

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La problemática también tiene consecuencias de largo plazo. Los trabajadores que comienzan su vida laboral en la informalidad suelen enfrentar mayores dificultades para acumular experiencia certificada, acceder a créditos, alquilar viviendas o construir una carrera profesional estable. A su vez, la ausencia de aportes previsionales afecta la futura sustentabilidad del sistema jubilatorio.

Los datos muestran además una marcada diferencia según el nivel educativo alcanzado. Los jóvenes que completaron estudios terciarios o universitarios presentan mayores probabilidades de conseguir empleos registrados, mientras que quienes abandonaron la escuela secundaria enfrentan un riesgo significativamente más alto de ingresar al mercado laboral informal.

Otro aspecto que preocupa es la brecha de género. Las mujeres jóvenes registran mayores dificultades para acceder a empleos formales y suelen concentrarse en actividades vinculadas al cuidado, tareas domésticas y servicios, donde la informalidad tiene una fuerte presencia.

Frente a este escenario, economistas y especialistas en recursos humanos coinciden en la necesidad de impulsar políticas que faciliten la transición entre la educación y el empleo. Entre las propuestas aparecen programas de capacitación laboral, incentivos para la contratación de jóvenes, reducción de costos de incorporación para las empresas y sistemas de formación profesional vinculados a las demandas del sector productivo.

Mientras tanto, la informalidad continúa siendo la puerta de entrada al mercado laboral para una amplia mayoría de los jóvenes argentinos. El desafío para los próximos años será generar condiciones que permitan transformar esos empleos precarios en oportunidades de trabajo registrado, con mayor estabilidad, protección social y perspectivas de crecimiento.