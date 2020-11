AMIA | Abogado de la querella: "Telleldín debe ser castigado con todo el peso de la ley"

Este miércoles la querella de la AMIA-DAIA pidió condenar a 20 años de prisión a Carlos Telleldín. Se lo acusa de ser quien entregó la Trafic que fue utilizada como coche bomba de la mutual judía destruida en 1994. Además, es el único acusado en el segundo juicio oral por el atentado a la AMIA.

En este contexto, el equipo de RePerfilAr se comunicó con Miguel Bronfman, abogado de la querella en representación de la institución atacada hace 26 años, para saber cómo avanza el juicio oral.

Sobre la resolución del juicio oral, el abogado representante de la AMIA aseguró que el Tribunal Oral Federal 3 “no debería demorarse mucho más para tener una sentencia”. “Falta el alegato del representante de las víctimas, el del fiscal y la defensa”, aseguró Bronfman, quien luego completó: “Confiamos en que habrá una sentencia condenatoria”.

“Siempre reclamamos que se investigue alrededor de Telleldín y el armado de la camioneta. Lamentablemente se perdieron muchas oportunidades y no sabremos si algún día se va a poder esclarecer el atentado”, afirmó el abogado de la querella. “Es imposible que él no sepa a quien le entregó la camioneta, no solo no lo dice sino que miente deliberadamente”, concluyó Bronfman.

“Él fue partícipe del hecho y debe ser castigado con todo el peso de la ley”, aseguró el abogado. Finalmente, Bronfman pidió por la inhabilitación profesional de Telleldín, quien se desempeña como abogado, por el tiempo que dure la condena.