Adolfo Rubinstein: "Un 40% de las muertes no estaban registradas, es inadmisible"

Florencia Ballarino Y Ursula Ures Poreda

Luego de varios reportes de coronavirus que registraban atrasos en el conteo de fallecidos, el Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires decidió actualizar el método de registro. Esto llevó a que se sumaran 3.500 decesos por Covid-19 y a que distintos sectores de la oposición manifiesten su rechazo a la gestión realizada por el gobierno de Axel Kicillof.

En este sentido, el ex Ministro de Salud, Adolfo Rubinstein en diálogo con RePerfilAr comentó que “uno puede admitir que al principio de la curva epidémica de la pandemia, uno adquiere cierto aprendizaje, pueden ocurrir estas cosas pero al cabo de siete meses es inadmisible".

"Las muertes que no están registradas no son los atrasos, eso se va a sumar. Es prácticamente un 40% de las muertes que no estaban registradas es inadmisible a esta altura de la pandemia. No se puede convertir en una gesta épica cierta ineptitud que se vive después de 7 meses", dijo el exfuncionario.

Sigue la polémica por los muertos por coronavirus y piden interpelar a Gollan

"Los casos confirmados que nosotros vemos todos los días, no son ni de cerca los infectados que hay. El problema es que la brecha entre los casos del día contra los infectados del día es enorme. Probablemente 10 veces más", agregó.

Además, explicó que “hay un sistema nacional de vigilancia epidemiológica que es uno de los módulos del SISA (Sistema de Información de Salud). Módulo que nosotros trabajamos muchísimo, hicimos una inversión enorme para crear plataformas digitales que permitieran tener la información en la web, inclusive con aplicaciones para que cualquier sistema de información jurisdiccional se pudiera subir la información en tiempo y forma de manera mucho más automática. Hicimos una inversión de más de 4 millones de dólares”.

Coronavirus: Cómo funciona la nueva carga de datos en Provincia de Buenos Aires

Con respecto a la carga de los casos de covid en el país, el ex ministro informó que hoy “el sistema está preparado para absorber esa información”. Y agregó que “es cierto que esos registros es una de nuestras deficiencias crónicas pero mejoró muchísimo el sistema de información de salud en los últimos años. El proceso de carga de datos referentes al covid, que es una de las enfermedades de notificación obligatoria, es bastante complejo porque empieza con la detección del caso sospechoso y después hay que actualizarlo cuando se confirma, cuando el paciente se interna y luego el desenlace”.

“Es un sistema laborioso. Existen cientos y miles de efectores y de operarios que van subiendo y cargando esa información”, remarcó Rubinstein debido al retraso de la carga de casos de covid. “Es fundamental que la jurisdicción tenga capacitado a esos operadores y que haga un proceso de supervisión y auditoría de la carga”, dijo.

I. R. A